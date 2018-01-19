Veliler, imam hatip dayatmasına karşı 599 gündür nöbette

İstanbul Beşiktaş'taki 4. Levent'te bulunan İsmail Tarman Ortaokulu'nun velileri, okullarının aşamalı olarak imam hatibe dönüştürülmesine karşı 599 gündür direniyor.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı 4. Levent semtinde İsmail Tarman Ortaokulu’nun aşamalı olarak imam hatibe dönüştürülmesine karşı velilerin ve mahalle sakinlerinin mücadelesi eylemlerle devam ediyor.

Okulların yarıyıl tatiline girdiği bugün İsmail Tarman Ortaokulu önünde 599 gündür laik ve bilimsel eğitim için nöbette olan veliler ve Konaklar Mahallesi sakinleri basın açıklaması düzenledi.

'KÜTÜPHANE KAPATILDI, MESCİT YAPILDI'

Okullarına ve geleceklerine sahip çıkmakta kararlı olduklarını dile getiren yurttaşlar adına bir veli tarafından okunan basın açıklamasında, “Biz çocuklarımızın nitelikli ve bilimsel bir eğitim almasını istiyoruz. Çocuklarımızın değerli zamanının siyasi tercihler uğruna boşa harcanmasını değil; eğitimin iyileştirilmesini ve dünya ile yarışabilir düzeye çıkarılmasını istiyoruz. Şu anki uygulamalar ile hem bizim, hem çocuklarımızın, hem de tüm eğitim kadrolarının zamanı ve emeğinin harcanmasını istemiyoruz” denildi.

Okulun imam hatibe dönüşümü sürecinde mücadelenin 599 gündür çeşitli platformlarda sürdüğü kaydedilirken, diğer yandan da okul yönetimi tarafından ayrımcı uygulamalar ortaya koyulduğu belirtilerek, “Kademeli dönüşümden bugüne kadar, normal ortaokul alanları daraltılmış, önceden yapılan etkinlikler azaltılmış, müzik odası, kütüphane kapatılmış, masa tenisi alanı ile birlikte mescit yapılmıştır. Okul Aile Birliği seçimlerinde usulsüzlük yapılmış, yetkisiz olarak velilerden para toplanmıştır” denildi.

'ÇAĞDAŞ EĞİTİM VERMEK DEVLETİN GÖREVİ'

Normal, çağdaş eğitim vermenin devletin görevi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa’nın 24’üncü maddesine göre normal eğitim genel, dini eğitim istisnadır, özel talep ve rızaya bağlıdır. Türkiye laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Çocuklara normal, çağdaş eğitim vermek devletin görevidir. Çocuklarını dini okullarda okutmak isteyen velilerin özel talepte bulunması gerekmektedir. Burada ise tam tersi uygulama yapılmakta, okul tepeden inme kararla imam hatip yapılmakta, çocuklarını normal okula göndermek isteyen veliler okulsuz bırakılmaktadır.”

'ZENGİN, YOKSUL AYRIMCILIĞI YAPILIYOR'

İmam hatibe dönüşümle çocuklarının bilimsel, laik eğitim almasını isteyen velilerin parasız eğitimden mahrum edildiğinin vurgulandığı açıklamada, “Veliler tüm kaynaklarını kullanarak çocuklarını özel okula yazdırmak zorunda kalmaktadır. Ekonomik durumu yeterli olmayanlar ise istemedikleri imam hatiplere mahkum edilmektedir. Böylece eğitim hakkı ihlal edilmekte, zengin ile yoksul arasında ayrımcılık yapılmaktadır” denildi.

'YILMIYORUZ, YORULMUYORUZ'

Açıklamada son olarak velilerin ve mahalle sakinlerinin kararlılıkları, “Anayasa’ya, tüm mevzuata aykırı, dayatmacı bu anlayışa karşı, ancak hep birlikte, dayanışma ile haklarımızı ve okullarımızı koruyabileceğimizin farkındayız ve ne kadar sürerse sürsün yılmıyoruz, yorulmuyoruz; kazanana kadar mücadele etmekte kararlı olduğumuzu, kamuoyuna duyuruyoruz” şeklinde dile getirildi.