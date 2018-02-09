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09.02.2018 15:45

Veli Ağbaba'dan Ekmeleddin İhsanoğlu yorumu

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Veli Ağbaba'dan Ekmeleddin İhsanoğlu yorumu
CHP'li Veli Ağbaba, Aydın'da katıldığı etkinlikte partisinin 2014 Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında konuştu.

Milliyet - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile partisinin Aydın İl  Başkanlığını ziyaret etti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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2019'da yapılaması planlanan seçimlerde başarılı olacaklarına  inandığını belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diyorlar ki 'Cumhurbaşkanı adayınız var mı?' Var efendim. Yüzlerce  cumhurbaşkanı adayımız var. Kendi içimizde bir çok cumhurbaşkanı adayımız var.  Ama adayımızı adalet yürüyüşündeki gibi, 16 Nisan’daki gibi belirleyeceğiz.  Herkesi kucaklayan, Türkiye’de parlamenter demokrasiyi savunan ama bizim  dışımızda, CHP dışında herkesi kucaklayan içimizdeki bir arkadaşımız aday  olacak." diye konuştu.

İHSANOĞLU KARARI DOĞRU OLSAYDI...

 Ağbaba, 2014'te Cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdikleri Ekmeleddin  İhsanoğlu ile ilgili hala bazı soruların gündeme geldiğinini belirterek, şunları  söyledi: "Kararımız doğru olsaydı bugün Ekmeleddin İhsanoğlu cumhurbaşkanı  olurdu. Bu tartışmayı bitiriyoruz. 4 tane kurultay geçti. Artık önümüze  bakıyoruz. Yanlış yapma lüksümüz var mı? Yok. Bizim de sizin de partiyi  yönetenlerin de yanlış yapma lüksü yok. Bakın ders çıkardık diyoruz. Adalet  yürüyüşü bizim kazanımımız, deneyimlerimiz var."

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