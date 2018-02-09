Veli Ağbaba'dan Ekmeleddin İhsanoğlu yorumu

CHP'li Veli Ağbaba, Aydın'da katıldığı etkinlikte partisinin 2014 Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında konuştu.

Milliyet - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile partisinin Aydın İl Başkanlığını ziyaret etti, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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2019'da yapılaması planlanan seçimlerde başarılı olacaklarına inandığını belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diyorlar ki 'Cumhurbaşkanı adayınız var mı?' Var efendim. Yüzlerce cumhurbaşkanı adayımız var. Kendi içimizde bir çok cumhurbaşkanı adayımız var. Ama adayımızı adalet yürüyüşündeki gibi, 16 Nisan’daki gibi belirleyeceğiz. Herkesi kucaklayan, Türkiye’de parlamenter demokrasiyi savunan ama bizim dışımızda, CHP dışında herkesi kucaklayan içimizdeki bir arkadaşımız aday olacak." diye konuştu.

İHSANOĞLU KARARI DOĞRU OLSAYDI...

Ağbaba, 2014'te Cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdikleri Ekmeleddin İhsanoğlu ile ilgili hala bazı soruların gündeme geldiğinini belirterek, şunları söyledi: "Kararımız doğru olsaydı bugün Ekmeleddin İhsanoğlu cumhurbaşkanı olurdu. Bu tartışmayı bitiriyoruz. 4 tane kurultay geçti. Artık önümüze bakıyoruz. Yanlış yapma lüksümüz var mı? Yok. Bizim de sizin de partiyi yönetenlerin de yanlış yapma lüksü yok. Bakın ders çıkardık diyoruz. Adalet yürüyüşü bizim kazanımımız, deneyimlerimiz var."