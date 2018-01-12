  • BIST 115.219
  • Altın 160,865
  • Dolar 3,7563
  • Euro 4,5575
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
12.01.2018 12:40

Vekilliği düşürülen Leyza Zana'nın nerede olduğu ortaya çıktı

»
Vekilliği düşürülen Leyza Zana'nın nerede olduğu ortaya çıktı
Dün Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürülmüştü.

Ferit ASLAN / DİYARBAKIR, (DHA)- Milletvekilliği, 23 yıl aradan sonra bir kez daha Meclis Genel Kurulu'ndan devamsızlık gerekçesiyle düşürülen HDP'li Leyla Zana, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı köyde yaşamını sürdürdüğünü, konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, dün gece 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yaptığı yemin kabul edilmediği için Meclis oturumlarına katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın vekilliğini düşürürken, Zana, konu ile ilgili konuşmak istemedi.

Hem sağlık sorunları hem de yemininin sayılmaması nedeniyle yasama faaliyetlerine katılamadığı için Meclis'e gitmeyen Zana, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı köyünde yaşarken, vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili yakınlarına, "Ben yemin töreninden sonra konuşmam gereken şeyleri konuştum, başka bir yorum yapmak istemiyorum" dediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILMIŞTI

Zana, geçen yıl köyden Diyarbakır'a gelirken, hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle kent girişinde gözaltına alınmış ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Leyla Zana, son olarak geçen yıl hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin taziyesine katılmıştı.

DEVAMSIZLIK İÇİN MECLİS BAŞKANI'NA MEKTUP YAZMIŞTI

TBMM'den 2016 yılının Ocak ve Haziran aylarında Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından Leyla Zana'ya TBMM'de mazeretsiz olarak katılmadığı birleşimlerin cetvelleri gönderilmişti. TBMM İçtüzüğünün 152'nci maddesi uyarınca cetvele 7 gün içinde yazı ile itiraz edilebilir' denilirken, Zana, Meclis Başkanı Kahraman'a bir mektup yazmıştı.

Zana mektubunda, yemini kabul edilmediği için oda, sekreter, hizmetli, maaş gibi hiç bir milletvekili hakkından yararlanamadığını, 17 Kasım 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda ettiği yeminin, geçici TBMM Başkanlığı tarafından geçerli kabul edilmediğini, bu nedenle TBMM yasama faaliyetlerine katılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP'li Hayati Yazıcı'dan ittifak açıklaması12 Ocak 2018 Cuma 11:33
  • İrgil: AYM AİHM'e gitsin12 Ocak 2018 Cuma 11:33
  • "Üniversite rektörlerinin görevden alınacağı iddiaları doğru mu?"12 Ocak 2018 Cuma 11:24
  • TCDD’den 5 özel sektöre taşımacılık lisansı 12 Ocak 2018 Cuma 11:21
  • Demirtaş açıkladı: Geri çekilmiyorum...12 Ocak 2018 Cuma 11:17
  • İşte ayakta tedavi gören hasta sayısı12 Ocak 2018 Cuma 11:08
  • Taşeron araştırması AKP oylarıyla reddedildi12 Ocak 2018 Cuma 10:47
  • Usluer: Biz bu şehre borçluyuz12 Ocak 2018 Cuma 10:43
  • Evet kampanyası yapmıştı, o kaymakama ödül!12 Ocak 2018 Cuma 10:24
  • Yüceer: Bu ne gelmez bir son, 15 yıldır iktidardasınız!12 Ocak 2018 Cuma 09:47
    • FOTO GALERİ
    • Bu haber eski sevgilisine mesaj atanları ilgilendiriyor
    • Silopi'deki korkunç kazadan ilk görüntüler
    • Messi, Ronaldo ve Neymar'ı kadın yaptılar!
    VİDEO GALERİ
    • Gonca Vuslateri sosyal medyayı salladı!
    • Vatanım Sensin'de Mustafa Kemal ile ilgili o sözler damga vurdu
    • 'Baron' yazan iç çamaşırının içinden çıktı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti