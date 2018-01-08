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08.01.2018 23:20

Vekillerin kullandığı TIR, CHP Genel Merkezi'ne ulaştı

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Vekillerin kullandığı TIR, CHP Genel Merkezi'ne ulaştı
CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Özkan Yalım'ın, maliyete dikkat çekmek için yaptığı TIR yolculuğu sona erdi. İstanbul'dan yola çıkan vekiller, akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak milletvekili Özkan Yalım, bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan “kamyon” polemiğinin ardından maliyet hesaplamak yaptığı yolculuk sona erdi. Erdoğdu ve Yalım’ın kullandığı TIR, CHP Genel Merkezi’ne ulaştı.

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan “kamyon” polemiğinin ardından, Aykut Erdoğdu ve Özkan Yalım, bugün saat 11.00 sıralarında, TIR’la İstanbul’dan Ankara’ya doğru yola çıktı. Vekillerin kullandığı TIR, saat 19.00 sıralarında CHP Genel Merkezi’ne ulaştı.

‘KILIÇDAROĞLU, RAKAMLARI DAHA MÜTEVAZI VERMİŞ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Meclis’te yaşanan polemiğe dayanamayarak İstanbul’dan Ankara’ya TIR ile maliyet hesaplamak için geldiklerini söyledi.

Erdoğdu, “Yaklaşık 550 kilometre yol yaptık. Bu yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu. Ve bu bin 509 lira içerisinde 724 lira vergi ödemiş olduk. Yani Fuat kardeşimizin İstanbul’dan Ankara’ya gelişi bin 509 lira maliyet, 724 lira da vergi oldu” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rakamları biraz daha mütevazı vermiş. Biz bu gün bunları tamamen belgeleriyle ispatladık. Sayın Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan çıksınlar bir kamyon parkında, nakliyeci memnun mu değil mi?  Para kazanıyor mu kazanmıyor mu? Bunları bence kendi kulakları ile dinlemeleri gerektiğinin zamanı geldiği kanaatindeyim” diye konuştu.

CHP'li vekiller, Düzce'de nakliyecilerin sorunlarını dinledi

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