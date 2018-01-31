  • BIST 119.529
  • Altın 162,563
  • Dolar 3,7532
  • Euro 4,6682
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -3 °C
01.02.2018 02:15

Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı

»
Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
ABD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi vekilleri taşıyan bir trenin damperli bir çöp kamyonuna çarptığı kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi vekillerle parti görevlilerini taşıyan tren, Batı Virginia eyaletinde yapılacak parti toplantısına giderken eyalete bağlı Charlottesville bölgesinde kaza yaptı.

AA'nın haberine göre, dolu bir damperli çöp kamyonu ile çarpışan trendeki vekillerin ve yakınlarının sağlık durumlarının iyi olduğu ancak çarpışmanın etkisiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kazayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Trenin bazı vagonlarının raydan çıkmasına neden olan kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Trendeki Cumhuriyetçi temsilcilerin katılmak üzere yola çıktıkları Batı Virginia'daki 3 günlük parti toplantısına, Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de gelmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'lı diplomattan çok konuşulacak Türkiye açıklaması31 Ocak 2018 Çarşamba 20:10
  • Lotodan milyoner olmuştu! 23 gün sonra öldü...31 Ocak 2018 Çarşamba 20:01
  • ABD, o ismi 'terör listesine' ekledi31 Ocak 2018 Çarşamba 19:47
  • Çavuşoğlu ve Tillerson arasında kritik görüşme31 Ocak 2018 Çarşamba 16:23
  • Son iki aydır güneş yüzü görmediler31 Ocak 2018 Çarşamba 16:12
  • O ülkeye pazar günü alışveriş yasağı!31 Ocak 2018 Çarşamba 16:00
  • Tesisatçıları taşıyan uçakta ilginç arıza31 Ocak 2018 Çarşamba 14:49
  • İran'da başörtüsü protestocusu tutuklandı31 Ocak 2018 Çarşamba 13:39
  • Bill Gates en sevdiği kitabı açıkladı31 Ocak 2018 Çarşamba 13:17
  • Fransa'dan son dakika Afrin açıklaması31 Ocak 2018 Çarşamba 12:42
    • FOTO GALERİ
    • Kate Middleton'ın saçlarını kestirme nedeni ortaya çıktı!
    • Sadace Rusya'da oluyor
    • Gözleri sayesinde hayatı değişti!
    VİDEO GALERİ
    • Yandaş Cem Küçük bu kez o kanalı hedef gösterdi: Kapatın...
    • Darmık Dağı bombalanıyor! İşte ilk görüntüler
    • Kadıköy'de güvenlik kameralarına yansıyan ilginç olay
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti