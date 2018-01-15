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15.01.2018 23:50

Vedat Şahin'in oğluna doğum günü partisine polis baskını

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Vedat Şahin'in oğluna doğum günü partisine polis baskını
Polis, Birbey Şahin'in doğum günü partisini bastı. Gözaltına alınan Şahin'i mahkeme bıraktı.

İstanbul Nişantaşı’nda 24 Aralık 2014’te uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu öldürülen ‘Şahin’ler adlı suç örgütünün liderlerinden Vedat Şahin’in oğlu Birbey Şahin doğum günü partsinde gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Bafra’da hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermediği için  gözaltı kararı bulunan Birbey Şahin’in 13 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş’ta bulunan bir otelin teras katında doğum günü partisi vereceği bilgisini aldı.

Otele baskın düzenleyen polis ekipleri yaklaşık 30 kişinin bulunduğu partiden Birbey Şahin’i gözaltına aldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Şahin, pazar günü sevk edildiği Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda çıkarıldığı mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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