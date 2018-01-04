Ve Selahattin Demirtaş'ın kararı açıklandı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 11 Şubat’ta yapılacak kongresinde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

ANKARA (ANKA) - Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, partisinin 11 Şubat’ta yapılacak 3. Olağan Kongresi ile ilgili mesajı, Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay tarafından paylaşıldı.

Mesajında, bir yılı aşkın bir süredir tutuklu olduğunu anımsatan Demirtaş, hakkında açılan davalarda hakim karşısına çıkarılmadığını belirtti. Demirtaş, “11 Şubat’ta gerçekleşecek olan Olağan Kongremizde, Parti Meclisimiz, Merkez Yürütme Kurulumuz ve diğer yönetim organlarımızda güçlendirme amacıyla değişikliklere gidilecektir. Yeni siyasal mücadele dönemini daha güçlü karşılamak, demokratik siyasete demokrasi kültürünü kazandırmak, koltuk ve makam için değil halk adına siyaset yapma bilincini geliştirmek ve yeni arkadaşlarla, yeni bir heyecanla yola devam etmek için bu kongrede Eş Genel Başkanlığa aday olmayacağımın şimdiden bilinmesini istiyorum” dedi.

Mevki, makam değil, görev ve sorumluluk insanı olduklarını ifade eden Demirtaş, mesajında şunları kaydetti:

“Partimizdeki resmi konumum, hukuken üyeliğe bile izin vermese, ben yine de Eş Genel Başkan sorumluluğu bilinci ve heyecanıyla HDP’ye ve siz değerli halkımıza hizmet etmekten bir an bile geri durmayacak, şimdiye kadar olduğu gibi, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Demokratik siyasete inanan, ilgi duyan ve kendine güvenen gençleri ve kadınları HDP’de görev almaya, sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Unutmayın ki 27 yıl önce yoksul bir işçinin çocuğu olarak özgürlük mücadelesine girmiş olan benim gibi biri, sadece halkın desteği ve inancı ile 8 yıl boyunca Eş Genel Başkan olarak görev yaptı.”