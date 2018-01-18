Ve Canan Kaftancıoğlu sahaya indi: Evinin önünü süpürmeyen...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çalışmalarına başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu göreve gelir gelmez ilk iş olarak Şişhane esnafını ziyaret etti. Komşuluk ilişkilerinin çok önemli olduğunu söyleyen Kaftancıoğlu, “Evinin önünü süpürmeyen İstanbul’u da Türkiye’yi de temizleyemez” dedi.



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CHP’nin geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen 36. Olağan İl Kongresi’nde İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu sahaya indi. İstanbul’da iktidar parolasıyla göreve gelen Kaftancıoğlu mazbatasını alır almaz ilk önce CHP’nin Şişhane’de bulunan il binasının çevresindeki esnafı ziyaret etti.

CHP İstanbul İl binası önünde dün yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreni nedeniyle mağdur olan esnafa anlayış gösterdikleri için teşekkür eden Kaftancıoğlu’na caddedeki vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Esnafın sorunlarını tek tek dinleyen İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, “Komşularını tanımayanın, dertlerine ortak olmayanın İstanbul’a hizmet edemeyeceğini düşünüyorum. Başımıza bir şey gelse yakınlarımızdan önce civardaki esnafımızın yardıma koşacağını biliyorum. Bugün çalışmalarıma başlamadan önce komşularımızla tanışmak istedim. Siyasi düşüncelerimiz aynı ya da ayrı olabilir ama komşuluk ilişkileri her şeyden önemli. Bu yüzden İl Başkanlığımızın kapıları herkese, her zaman açık. Ben size bir telefon mesafesindeyim. Ne derdiniz olursa sizlere yardımcı olmaya hazırım” dedi.

CHP’li İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun sürpriz ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, “Başkanın ilk gününde bizlerle tanışmak istemesi, dertlerimizi sorması çok güzel. Yıllardır özlediğimiz bir şey. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz” dedi.