Vatanım Sensin’dizisine sürpriz transfer

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'e yeni bir oyuncu katılıyor: Hare Sürel. Başarılı oyuncu Hare Sürel Vatanım Sensin dizisinde ünlü yazar Halit Ziya Uşaklıgil’in akrabası olan kültürlü, Avrupa görmüş, istiklal yanlısı Latife Hanım’a hayat verecek. Peki Hare Sürel kimdir, kaç yaşında? İşte Hare Sürel hakkında bilinmesi gerekenler...
Ekranların sevilen dizisi Vatanım Sensin’e bu hafta yeni bir oyuncu katılıyor. Hare Sürel, başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Vatanım Sensin’de konuk oyuncu olacak. Peki Hare Sürel kimdir, kaç yaşında?
HARE SÜREL KİMDİR?
Hare Sürel, (5 Mart 1983), oyuncu.
Başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın yer aldığı Vatanım Sensin, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız hikayesi anlatıyor. O3 Medya imzalı Vatanım Sensin’in yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler oturuyor. Diziye son olarak Hare Sürel dahil oldu.
Poyraz Karayel’de hayat verdiği Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Sürel, dizide, ünlü yazar Halit Ziya Uşaklıgil'in akrabası olan kültürlü, Avrupa görmüş, istiklal yanlısı Latife Hanım'a hayat verecek.
FİLMLERİ
Bir Varmış Bir Yokmuş 2015
Pek Yakında (Tuna Kaplan) 2014
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Pınar) 2014
Kabadayı (Barmaid) 2007
DİZİLERİ
Poyraz Karayel 2. Sezon (Meltem Karayel) 2015-2017
Medcezir 2. Sezon (Leyla) 2013-2015
Canımın İçi (Deniz) 2012
Bir Erkek Bir Kadın 65. Bölüm 2012
Senden Başka (2) (Oya) 2007
Elveda Rumeli 3. Sezon (Emine) 2009
Kız Babası (Ayşe Maria) 2006
Ödünç Hayat (Maria) 2005
Ayrılsak da Beraberiz 3. Sezon 2000-2001
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.