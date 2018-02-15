Vatanım Sensin’dizisine sürpriz transfer

Hare Sürel kimdir? Vatanım Sensin’e yeni oyuncu katılıyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'e yeni bir oyuncu katılıyor: Hare Sürel. Başarılı oyuncu Hare Sürel Vatanım Sensin dizisinde ünlü yazar Halit Ziya Uşaklıgil’in akrabası olan kültürlü, Avrupa görmüş, istiklal yanlısı Latife Hanım’a hayat verecek. Peki Hare Sürel kimdir, kaç yaşında? İşte Hare Sürel hakkında bilinmesi gerekenler...

Ekranların sevilen dizisi Vatanım Sensin’e bu hafta yeni bir oyuncu katılıyor. Hare Sürel, başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Vatanım Sensin’de konuk oyuncu olacak. Peki Hare Sürel kimdir, kaç yaşında?

HARE SÜREL KİMDİR?

Hare Sürel, (5 Mart 1983), oyuncu.

Başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın yer aldığı Vatanım Sensin, her şeye rağmen bir arada kalmaya gayret eden bir ailenin, esaretten özgürlüğe doğru çıkılan amansız hikayesi anlatıyor. O3 Medya imzalı Vatanım Sensin’in yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler oturuyor. Diziye son olarak Hare Sürel dahil oldu.

Poyraz Karayel’de hayat verdiği Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Sürel, dizide, ünlü yazar Halit Ziya Uşaklıgil'in akrabası olan kültürlü, Avrupa görmüş, istiklal yanlısı Latife Hanım'a hayat verecek.

FİLMLERİ

Bir Varmış Bir Yokmuş 2015

Pek Yakında (Tuna Kaplan) 2014

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Pınar) 2014

Kabadayı (Barmaid) 2007

DİZİLERİ

Poyraz Karayel 2. Sezon (Meltem Karayel) 2015-2017

Medcezir 2. Sezon (Leyla) 2013-2015

Canımın İçi (Deniz) 2012

Bir Erkek Bir Kadın 65. Bölüm 2012

Senden Başka (2) (Oya) 2007

Elveda Rumeli 3. Sezon (Emine) 2009

Kız Babası (Ayşe Maria) 2006

Ödünç Hayat (Maria) 2005

Ayrılsak da Beraberiz 3. Sezon 2000-2001