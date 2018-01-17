Vatandaşların tepkisi üzerine o sahile bariyer yapılıyor

Sarıyer'de yaşanan denize düşme olaylarının ardından, yurttaşlar geçtiğimiz günlerde İBB'yi sorumlu tutarak eylem yapmıştı.

Sahile bariyer yapılmasını isteyen yurttaşlar, ölümlerden İBB'nin sorumlu olduğunu belirtmişti.

Tepkiler üzerine sahil şeridine bariyer konulmaya başlandı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde sahilin 2 bin 100 metrelik alanına yapılacağını duyurduğu bariyerlerin, ilk 100 metrelik kısmı yapıldı.

BELEDİYE TEPKİLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Sarıyer sahilinde son zamanlarda sıkça yaşanmaya başlayan, yaya ve araçların denize düşmeleri nedeniyle, Sarıyerliler eylem yaparak, sahile bariyer talebinde bulunmuştu. Tepkilerin artması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer sahiline 2 bin 100 metrelik bariyer yapılacağını duyurdu. İBB ekipleri bugün Piyasa Caddesi'nden başlayarak ilk 100 metrelik bariyer montajını yaptı.

2 bin metrelik çalışmanın ise 3 ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.