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28.12.2017 12:10

"Vatandaşa 10 yıllık emlak vergisi darbesi!"

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"Vatandaşa 10 yıllık emlak vergisi darbesi!"
CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Halkbank’ın TOKİ taksitleri bitmeyen vatandaşlardan peşin olarak aldığı emlak vergilerini Başbakan’a sordu

Vatandaşların haklı serzenişleri üzerine konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyan CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Halkbank’a konut taksiti ödemeye giden vatandaşlardan 10 yıllık Emlak Vergisi tahsil edildiğini, bu zorunluluğun vatandaşları ekonomik darboğaza sürüklediğini vurguladı.

Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye önerge sunan Tümer, şu sorulara yanıt arıyor:

“- TOKİ konutlarında oturan vatandaşların henüz taksitleri bitmemesine ve tapu sahibi olmamalarına rağmen Halkbank tarafından emlak vergisi alınmasının nedenleri nelerdir?
- Halkbank’ın emlak vergisi tahsilatı yasal mıdır?
- Halkbank tarafından önceleri emlak vergilerinin taksitler halinde alınacağı bilgisi verilmesine rağmen daha sonra vatandaşlardan neden peşin tahsilat yapılmıştır?
- Emlak vergisi alınan bölgelerdeki belediyelerin Emlakbank’ın bu tahsilatından bilgisi var mıdır?
- Emekli olduğu halde TOKİ taksiti ödeyen vatandaşlardan da banka aracılığıyla emlak vergilerinin tamamının alındığı bilgisi doğru mudur? Doğruysa bu uygulamanın nedenleri nelerdir?
- Türkiye’de bu uygulamayla karşı karşıya kalan kişi sayısı kaçtır?”

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