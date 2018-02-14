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14.02.2018 18:55

Vatan Partisi'nden HDP hamlesi

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Vatan Partisi'nden HDP hamlesi
Meclis'te temsiliyeti bulunmayan Vatan Partisi'nin avukatı Nusret Senem, partisinin TBMM'deki 3. büyük parti olan HDP ile ilgili kapatma talebi başvurusunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Vatan Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Avukat Nusret Senem, partisinin TBMM'deki 3. büyük parti olan HDP ile ilgili kapatma davası başvurusunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Nusret Senem, yaptığı açıklamada "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını göreve çağırıyoruz. HDP kapatılmalıdır. Türkiye Afrin'de ABD ve piyonlarıyla savaşırken HDP Meclis'te olamaz" ifadelerini kullandı.

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