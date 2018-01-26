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26.01.2018 22:00

Van'da her türlü gösteri ve yürüyüş izne bağlandı

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Van'da her türlü gösteri ve yürüyüş izne bağlandı
Van Valiliği, kentteki her gösteri ve yürüyüşü 29 Ocak'tan geçerli olmak üzere mülki idare amirlerinin iznine bağladı.

Van Valiliği, 29 Ocak'tan geçerli olmak üzere kentte düzenlenecek basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. eylem ve etkinlikleri bir ay süreyle mülki idare amirliklerinin iznine bağladı.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla bazı düzenlemeler yapıldığı” savunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılması ve pankart/afiş asılması, 29 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere 30 gün süreyle mülki idare amirliklerinin iznine bağlanmıştır."

“Gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesi ve kamera gibi araçlarla kayda alınabilmesine izin verildiği” belirtilen açıklamada, "Basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler de 29 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere 30 gün süreyle yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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