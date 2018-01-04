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04.01.2018 16:35

Van'da 14 asker ve polise FETÖ gözaltısı

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Van'da 14 asker ve polise FETÖ gözaltısı
Van'da FETÖ soruşturması kapsamında 14 asker ve polis gözaltına alındı.

Orhan AŞAN / VAN, (DHA)- Van'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik  operasyonlarda 14 asker ve polis gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf asker ve polis 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

 


DHA-Güvenlik - Türkiye-Van - Orhan AŞAN

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