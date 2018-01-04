Van'da 14 asker ve polise FETÖ gözaltısı

Orhan AŞAN / VAN, (DHA)- Van'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 14 asker ve polis gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf asker ve polis 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Van - Orhan AŞAN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.