Van'da 14 asker ve polise FETÖ gözaltısı

Van'da FETÖ soruşturması kapsamında 14 asker ve polis gözaltına alındı.

Orhan AŞAN / VAN, (DHA)- Van'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 14 asker ve polis gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf asker ve polis 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



DHA-Güvenlik - Türkiye-Van - Orhan AŞAN