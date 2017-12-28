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28.12.2017 12:05

Van merkezli IŞİD operasyonu: 22 gözaltı

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Van merkezli IŞİD operasyonu: 22 gözaltı
Van merkezli Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Orhan AŞAN / VAN, (DHA)-  Van Emniyet Müdürlüğü, eş zamanlı olarak 3 ilde düzenlenen IŞİD operasyonu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"28 Aralık 2017 günü, DEAŞ (IŞİD) Terör Örgütüne yönelik Suriye-Irak Çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik olarak Van Merkezli Diyarbakır ve Mardin İllerinde yapılan eş zamanlı operasyonda Van'da 13 , Diyarbakır'da 8 ve Mardin'de 1 kişi olmak üzere 22 şüpheli  yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir."

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