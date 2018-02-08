Valinin eski sevgilisini darp etmesi hakkında yeni gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan darp iddiasıyla ilgili açıklama: "Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile ilgili soruşturma sürüyor."

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Vali Çiftçi'nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde sevgilisi Meltem Ö'yü, yanındaki kişilerle birlikte ormanlık alana götürerek darp ettiği iddia edilmişti.

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İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli Valisi'nin sevgilisini darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan ÇİFTÇİ hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15/09/2017 tarihinden itibaren ivedi olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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