Valilikten kiliseye saldırı açıklaması

Trabzon'da öldürülen Rahip Santoro'nun da görev yaptığı kiliseye her hafta saldırı olduğu iddiaları üzerine Trabzon Valiliği açıklama yaptı.

Trabzon Valiliğince, Santa Maria Kilisesinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin ilgili kurumlarca alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yayımlanan "Trabzon'daki kiliseye her hafta saldırı oluyor" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İçeriğinde yer alan ve 4 Şubat 2018'de meydana geldiği belirtilen olayın, söz konusu tarihte ibadet maksadıyla açılan kilisenin görevlisi tarafından fark edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, konunun, kilise görevlisinin haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce incelemeye alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışma sonucu, 28 Ocak 2018'de ilimizde oynanan bir derbi futbolmüsabakası öncesinde taraftarların eğlence maksadı ile kullandıkları sis çıkartıcı materyallerden birinin kilisenin önünden geçmekte olan kişilerce atılması sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmiş olup, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Kilisenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbir ilgili kurumlarca alınmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Öldürülen rahip görev yapmıştı

Trabzon'da, 5 Şubat 2006’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro'nun görev yaptığı Santa Maria Kilisesi'nin bahçesine, 4 Şubat pazar günü yanıcı bir madde atıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boru şeklindeki, meşale görünümlü bu cisim ile olayın fail ya da faillerini belirlemek için kilisenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Rahibin ölüm yıldönümünden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco’yla Vatikan’da bir araya gelmesinden bir gün önce yapılan saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.