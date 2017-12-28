  • BIST 114.480
  • Altın 157,138
  • Dolar 3,7685
  • Euro 4,5043
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
29.12.2017 00:25

Valilik önünde pompalı tüfekle yakalandı

»
Valilik önünde pompalı tüfekle yakalandı
Çorum'da elinde pompalı tüfekle otomobilden inen bir kişi korkuya neden oldu. Valilik binası önündeki bahçede yakalanarak etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, bu akşam Çorum'un Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik binası yakınlarında meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin elinde pompalı tüfekle otomobilden indiğini gördü.

DHA'nın haberine göre, polisin geldiğini gören kişi, valilik binasının bulunduğu alana koşmaya başladı. Bu sırada şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, telsizlerden anons yapanam silahlı bir kişinin valilik binası yönüne koştuğunu bildirdi. Yapılan anons üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi.

Kaçmaya çalışan kişi, valilik binası bahçesinde tüfekle birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüphelinin S.Y., olduğu belirlendi. Polis ekip otomobiline alınan S.Y., sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borcunu ödememek için patronunu çeteye kaçırttı28 Aralık 2017 Perşembe 18:19
  • Hamile kadını çocuklarının önünde taciz etmişti...28 Aralık 2017 Perşembe 18:09
  • Mustafa Sarıgül’den Cizreli çocuklara yeni yıl hediyesi28 Aralık 2017 Perşembe 17:34
  • Öldürdükleri adamı elektrikli testere ile 7 parçaya böldüler28 Aralık 2017 Perşembe 17:13
  • Meteoroloji'den 6 il için önemli uyarı!28 Aralık 2017 Perşembe 16:50
  • Alakır Vadisi ile ilgili flaş karar!28 Aralık 2017 Perşembe 16:36
  • Edirne Belediyesi'nden örnek davranış28 Aralık 2017 Perşembe 16:25
  • "2018’den çok umutluyuz"28 Aralık 2017 Perşembe 13:47
  • Bodrum'da yaşayan yabancılar Noel kutladı28 Aralık 2017 Perşembe 13:11
  • Filenin Sultanı Gönlünü Kaptırdı…28 Aralık 2017 Perşembe 12:39
    • FOTO GALERİ
    • 2017 yılında boşanan ünlüler
    • Kılıçdaroğlu, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti
    • Hollywood'un çocuk oyuncularının inanılmaz değişimi
    VİDEO GALERİ
    • iPhone X yardımıyla görünmez olabilirsiniz!
    • Adnan Oktar Melisa Aslı Pamuk'u kovmuş! İşte o görüntüler
    • Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti