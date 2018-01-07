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07.01.2018 18:35

Vali Zorluoğlu, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu

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Vali Zorluoğlu, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu
VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu için Twitter'da #VanSeninleGüzel etiketiyle açılan konu başlığı, kısa sürede yapılan çok sayıda paylaşımla 'Trend Topic' (TT) listesine girdi. 

Behçet DALMAZ / VAN (DHA) -  Van halkıyla olan samimi diyaloğu dolayısıyla ilgi gören Vali Zorluoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da günün en çok konuşulanları arasına girerek, TT listesinde yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, #VanSeninleGüzel etiketiyle açılan konu başlığıyla çok sayıda paylaşımda bulundu. Paylaşımların büyük kısmını ise Zorluoğlu’nun kısa süre önce müjdesini verdiği yapılacak yeni stadyum ile çevre yolu, arıtma tesisi ve kent meydanı projeleri oluşturdu.

Vali Zorluoğlu da sosyal medya kullanıcılarına, yoğun ilgileri ve mesajları için yine Twitter üzerinden teşekkür ederek, "Kadirşinas Van halkının şahsıma gösterdiği teveccühe müteşekkirim. Bu sahiplenme, birlik ve beraberlik Van'ımıza çok daha büyük hizmetlerin gelmesine vesile olacaktır" dedi. 

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