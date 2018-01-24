Vali gazetecileri Azez'e almak istemedi; danışmanı araya girdi

‘Zeytin Dalı Harekatı’ sürerken Azez’e geçip haber yapmak isteyen FOX TV önce engellendi. Bunun üzerine valinin basın danışmanı araya girip gazetecilere izin verilmesini sağladı.

Kanalın ana haber sunucu Fatih Portakal’ın Twitter’daki paylaşımına göre FOX TV ekibi, Suriye’deki Azez bölgesine girerek harekat hakkında haber yapmak istedi. Ancak Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, gazetecilerin Azez’e geçmelerine izin vermedi.

Daha sonra valinin basın danışmanı Nuri adındaki bir kişi devreye girerek valiyi ikna etti: “Son günlerde vatan millet lehine yayın yapıyorlar, alalım.”

Gazeteciler, bu sözlerin ardından sınırdan geçip Azez’e girebildi.