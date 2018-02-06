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07.02.2018 02:05

Vahşice, bağırsaklarına silikon sıkarak öldürdüler!

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Vahşice, bağırsaklarına silikon sıkarak öldürdüler!
İstanbul Karaköy’de bir köpek işkenceyle öldürüldüğü iddia edildi. Olayı yapanlar tespit edilemedi.

Kimliği belirlenemeyen kişiler, hayvanın makatına silikon tabancası sokarak bağırsaklarına silikon sıktı. Köpeğin bağırsaklarında katılaşan silikon köpeğin ölümüne neden oldu.

Karaköy'de zayıflamış halde gezerken Ece ve Sevde adlarında iki kadının yakalayıp kliniğe almaya çalıştığı hayvan için 2 hafta peşinden gidildi. İki kadın Beyoğlu Belediyesi'nden yakalamak için yardım isteseler de yardım gelmedi. Bir süre sonra bağırsakları parçalanan köpek hayatını kaybetti.(odatv)

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