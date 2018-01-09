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09.01.2018 19:55

Vahşet: Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili flaş gelişme

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Vahşet: Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili flaş gelişme
Kastamonu'daki yangında ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlarınca öldürülerek yakıldığı belirlendi.

Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi’nin cesetleri, evin enkazında bulundu. Başsavcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aileye ait ceset parçalarına yanan enkazda ulaşıldığını ve arama çalışmalarının sona erdirildiğini duyurdu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda yanmış ceset bulundu.12 yaşındaki Serdar Çataloğlu’na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık’ta tutuklandı.3 gün sonra da Erhan K.’nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

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