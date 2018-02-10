Vagner Love o dansın sırrını açıkladı!

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Vagner Love, maçın ardından yaptığı açıklamalarda gol sevincine değindi

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, ''İki golle takıma galibiyet yolunda yardımcı olduğum için çok mutluyum. Takım olarak çok iyiydik, üç puanı hak ettik. Gol sevincimde Jim Carrey'in dansını yaptım. Bilmiyorum iyi miydim ama elimden geleni yapmaya çalıştım.'' ifadelerini kullandı.

TALISCA: ''İNŞALLAH MİLLİ TAKIMA SEÇİLİRİM''

Maçın bir diğer yıldızı Talisca ise, "Ligin ilk yarısına göre tempomu çok daha yukarı çektim. Allah'a şükür işler yoluna girdi, her şey çok güzel gidiyor. Ülke milli takımım tarafından izlenmek benim için çok güzel bir duygu. Brezilya büyük bir takım, iyi oyunculara sahibiz. İnşallah seçilebilirim, sıkı çalışırsam olabilir.'' dedi.