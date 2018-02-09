Uzun yıllardır bekleniyordu! O özellik sonunda geliyor

Facebook, Youtube'te da olan bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. Beğenmedikleri gönderilere tepkilerini daha net bir şekilde göstermek isteyen kullanıcılar için haberler iyi.

Facebook, yıllardır hakkında haberler çıkan beğenmedim butonu çalışmalarını doğruladı. Facebook, ABD’de Android kullanıcılarının yüzde 5’lik bölümüne açılan beğenmedim tuşu ile denemeler gerçekleştiriyor. Beğenmedim butonunun paylaşımlarda ve yorumlarda kullanılabileceği belirtiliyor. Facebook bu tuşu kullanıma sunmasının asıl amacının rahatsız edici içerikleri saptamak olduğuna dikkat çekti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, 2015 yılında verdiği bir demeçte bu tuş üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Beüğenmediğiniz gönderilerde kullanılacak bu buton ile neden beğenmediniz liste halinde size sunulacak. Bu listede içeriğin “saldırgan” ya da “yanıltıcı” olduğu bilgisi çoksa gönderi Facebook'a bildirilecek ve gereken yapılacak.

Bunun yanı sıra beğenilmeyen yorumlar veya paylaşımlar beğeni ifadelerinin yanında direk görünmeyecek. Çıkan sonuca göre Facebook'un bu işlemi sakıncalı içeriklere karşı geliştirdiğini söylenebilir.