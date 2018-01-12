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13.01.2018 00:00

Uzmanlar uyarıyor: Kuzey Kutbu turizmi felakete yol açabilir

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Uzmanlar uyarıyor: Kuzey Kutbu turizmi felakete yol açabilir
Bilim insanları Kuzey Kutbu turizminin buzulların erimesinde büyük bir katkısı olduğunu ve bu sebeple turizmin çevreye büyük bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Deniz Kılınç / DHA -  ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin (National Snow and Ice Data Center / NSIDC) verilerine göre Kuzey Kutbu denizindeki buzlu su oranı 1980'lere göre 2016 yılında 490 bin mil kare azalırken bilim insanları Kuzey Kutbu turizminin buzulların erimesinde büyük bir katkısı olduğunu ve bu sebeple turizmin çevreye büyük bir tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Kuzey ülkeleri ve Grönland'ın başını çektiği Kuzey Kutbu turizmi kapsamında 1990 yılında İzlanda çevresini 7 bin 952 yolcu ziyaret ederken, 2016 yılında bu rakam dört buçuk milyona ulaştı. Rus Kutup Bölgesi de geçen sene Çinli turistlerin ziyaretiyle yüzde 20 daha fazla ziyaretçi ağırladı.

Uzmanlar, artan turizm trafiği nedeniyle gerçekleşecek bir petrol veya kanalizasyon sızıntısının el değmemiş kutup ortamına ciddi zarar verecek bir felaket ihtimalini artırdığını söylüyor. Ottawa Üniversitesi coğrafya, çevre ve harita Doçenti Jackie Dawson, "Bir felaketin gerçekleşmesine çok az kaldı. Bu gidişle Kuzey Kutbu'nda artan insan faaliyeti nedeniyle bir iklim değişikliği felaketi göreceğiz" dedi.

İlk kez 1906 yılında geçilmesinden bu yana çeşitli araştırma gemilerine ev sahipliği yapan Kuzeybatı Geçidi'nin turistlerin de ilgisini çekmeye başladığını söyleyen Silesia Üniversitesi İklim Bilimcisi Marta Bystrowska, insanların Kuzey Kutbu araştırma gemilerine "zarif menüler, konforlu odalar ve dalış veya kayak gibi etkinlikler" beklentisi içinde katıldığını söylüyor. Bystrowska, "Turizm şirketleri, artan talebi karşılamak ve gemileri daha kârlı hale getirmek için daha büyük gemilere ihtiyaç duyacak" dedi.

Kuzey Kutbu ziyaretlerinin çevreye zarar verme riski bulunsa da, ziyaretçilerin seyahatten sonra çevre bilinci oluştuğunu ve iklim değişikliğinin önemini kavradığını söyleyen Dawson,"Bu seyahatler insanları gerçekten değiştiriyor çünkü Kuzey Kutbu sihirli bir yer" dedi. (Fotoğraflı)

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