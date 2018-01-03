Uzaylılar Neredeler?

İnsanlık, son yüzyılda inanılmaz boyutlarda bilimsel ve teknolojik ilerleme kaydetti. Bunun yanında elbette, çözülemeyen sırların varlığı da kafaları kurcalamaya devam ediyor.

Evren, milyarlarca yıllıktır. Evrenimizin yaşı ve muazzamlığı göz önünde bulundurulduğunda, akıllı yaşamın diğer işaretlerini neden bulamadığımızı kavramak zor. Temel olarak, uzaylıların varlığına kanıt bulduğumuzu düşünüyoruz… Peki neredeler?



Gökbilimciler bugüne kadar çeşitli teoriler öne sürdüler. Bir teori, herhangi bir başka medeniyetin bizimle iletişim kurmasını engelleyen büyük bir tufanı öne sürerken, bir diğeri, uzaylıların, uzak gezegenlerde kalın buz tabakaları veya kayalıkların altında sıkışıp kaldığını önermekte.



Güneş sistemimizde dünya dışı yaşamlar varsa bile, araştırmacılar, bu yaşamların mikrobik boyutlarda olduğunu öne sürüyorlar. Bu organizmaların Satürn ya da Jüpiter gibi gezegenlerde olduğu düşünülmekte. NASA’daki bilim adamları, bu gezegenlerin yapısını ve durumunu araştırmak için çalışmalar yaptılar, çünkü bol miktarda suyun varlığının yaşamı geliştirebileceğini öngörüyorlardı. Ancak bunlar, NASA’nın Galileo uydusunun bulgularına, kapsamlı tarama ve gözlemlere dayanan tahminler. NASA, önümüzdeki on yıl içinde Europa’ya giderek daha yakından görmeyi planlamakta.





Peki, ‘yabancı’ bir hayat bulsak bile, onu tanıyabilir miydik? Bilim adamları, yabancı mesajları uzaydaki diğer gürültüden tam olarak ayırabilmenin peşinde. Ya mesajları diğer frekanslardan ayırt edemezsek? Ya bulunmak istemiyorlarsa?Her durumda, araştırmalar hiç bitmeyecek. Aslında her bir yeni araştırma, yeni bir başlangıç.(nBeyin)