  • BIST 114.480
  • Altın 157,138
  • Dolar 3,7685
  • Euro 4,5043
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
29.12.2017 00:25

Uzayda ürküten kare!

»
Uzayda ürküten kare!
Gökbilimciler tarafından, dünya için büyük tehlike oluşturduğunu söylenen meteorun, tahmin edilenden yaklaşık 1 km daha büyük olduğu açıklandı.

Adını Yunan mitolojisindeki, Güneş'i yok etme tehlikesiyle karşı karşıya gelen Phaethon'dan alan meteor, 16 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşık 10.3 km daha yaklaştı. Bu kadar yaklaşarak gökbilimcilere daha yakından araştırma imkanı sağlayan meteorun, tahmin edilenden yaklaşık 1 km daha büyük olduğu ortaya çıktı.

İlk olarak 1983 yılında NASA'nın Kızılötesi Astronomik Uydusu tarafından keşfedilen 3200 Phaethon, büyüklüğü ve ara sıra Dünya'ya yaklaşması nedeniyle "potansiyel tehlikeli" olarak listelenmişti. Yine de 'izleme listesi'nde olan meteorun, Dünya'yla çarpışacağı düşünülmüyor. Bununla birlikte 2093'te Dünya'ya biraz daha yaklaşacağı tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte 2018'de gerçekleşecek gökyüzü olayları28 Aralık 2017 Perşembe 10:27
  • Windows XP'li ATM'yi böyle hack'lediler!28 Aralık 2017 Perşembe 09:08
  • Dikkat: O işlemi yapmak için son günler28 Aralık 2017 Perşembe 08:00
  • Whatsapp'tan yılbaşı itibariyle kötü haber27 Aralık 2017 Çarşamba 22:39
  • Eski modelleri kasten yavaşlatan Apple’a 1 trilyon dolarlık dava27 Aralık 2017 Çarşamba 22:03
  • Bitcoin yeniden istikrarlı yükselişte27 Aralık 2017 Çarşamba 19:39
  • Ücretsiz Windows 10 için son günler27 Aralık 2017 Çarşamba 17:09
  • Sahte internet sitesi üzerinden binlerce lira çaldılar26 Aralık 2017 Salı 19:47
  • Paint böyle veda etti!26 Aralık 2017 Salı 11:00
  • 2017 yılının en büyük 'hacking' olayları25 Aralık 2017 Pazartesi 14:01
    • FOTO GALERİ
    • 2017 yılında boşanan ünlüler
    • Kılıçdaroğlu, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti
    • Hollywood'un çocuk oyuncularının inanılmaz değişimi
    VİDEO GALERİ
    • iPhone X yardımıyla görünmez olabilirsiniz!
    • Adnan Oktar Melisa Aslı Pamuk'u kovmuş! İşte o görüntüler
    • Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti