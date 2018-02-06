'Uzayda su çıkarmaya yakınız'

Rusya Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Yenilikçi Madencilik Teknolojileri Bilimsel Eğitim Merkezi Müdürü Pavel Ananyev, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya’nın uzayda su çıkarma işlemine yakın olduğunu söyledi.

Şimdilerde uzayda bir hammadde üssü geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Ananyev, şunları ifade etti: "Şimdilik bu alan Rusya için tartışmaya kapalı. Zira uluslararası kanunlar uyarınca hiçbir ülke ve şirketin uzaydaki doğal kaynakları çıkarmasına izin verilmiyor. Uzay insanoğlunun ortak mirası olarak görülüyor ve buna yönelik bir kanun var. Uzay araştırmaları yapılmasına izin veriliyor ancak kaynaklar çıkarılamıyor. Tüm ülkeler de buna saygı duyuyor. ABD ve Lüksemburg dışında. ABD iki yıl önce özel şirketlerin bu alanda çalışmasına izin veren bir düzenleme çıkardı. Lüksemburg'da da öyle. Şimdiye kadar kimse uzayda maden çıkarmadı, ancak 5-10 yıl içinde bilim bu konuya daha aktif olarak yönelecek. Uzay madenciliği de bu arada 3 trilyon dolar değerinde dev uluslararası bir pazar."

‘AMACIMIZ UZAY ARAŞTIRMA ÜSLERİ KURMAK'

Rus madencilerin uzayda neler başarmayı ve neler araştırmayı umduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Ananyev "ABD platinyum ve altın çıkarmak istiyor. Bunun yanı sıra dış uzayda dünyadaki altın rezervlerinin tamamına tekabül edecek kadar altın içeren bir asteroid bulmak mümkün. Bizim asıl amacımız ise uzayda ve Dünya'nın yörüngesinde uluslararası hukuk çerçevesinde araştırma üsleri kurmak. Bugün yörüngeye gönderilen yükün yüzde 99'u yakıt. Ay ve doğal uzay nesnelerinden su çıkarmaya, uzayda hidrojen yakıtı üretmeye başlarsak, uzay araştırmaları yüzlerce kat daha ucuz olacak ve uzay teknolojisine dair tüm paradigmayı değiştirecek" ifadelerini kullandı.

‘AY TOPRAĞININ BENZERİNİ ÜRETMEYE YARAYAN CİHAZ GELİŞTİRDİK'

Ananyev, Rusya Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Yenilikçi Madnecilik Teknolojileri Bilimsel Eğitim Merkezi'nin bu alanda yaptıklarını anlattı.

Rusya'nın uzayda su çıkarma işlemine yakın olduğunu vurgulayan Ananyev, şöyle devam etti: "Ay toprağının benzerini üretebileceğimiz bir cihaz geliştirdik. Ay toprağı, Dünya'dakinden çok daha farklı. Mineral içeriği aynı bile olsa, bu toprak güçlü bir elektrik yükü oluşturuyor. Biz bugün Ay'dakine benzer koşullarda testler yapabilme imkânına sahibiz. Ayrıca uzayda doğal cisimleri araştırırken kullanabileceğimiz bir sondaj aleti üzerinde çalışıyoruz. Odaklandığımız bir başka alan da parlamalı izabe, yani toprak ve kayaların uzaydaki 3D yazıcılarda kullanılacak metal tozlarını elde etmek için buharlaştırılması, ayrıştırılması ve kristalizasyonu."