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24.12.2017 01:30

Uzayda serbest yürüyüş yapan ilk insan yaşamını yitirdi

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Uzayda serbest yürüyüş yapan ilk insan yaşamını yitirdi
Uzayda hiç bir yere bağlı olmadan serbestçe yürüyen ilk insan olan astronot Bruce McCandless 80 yaşında hayatını kaybetti.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, McCandless'ın Perşembe günü Kaliforniya'da yaşamını yitirdiği belirtildi. Ancak ünlü astronotun ölüm nedeni hakkında bilgi verilmedi.

Bruce McCandless, 1984 yılında uzay mekiği Challenger'ın yaklaşık 100 metre uzağında, sırt roketi ile hiçbir yere bağlı olmadan uzay yürüyüşü yapmıştı.

NASA'nın internet sayfasında, "ünlü NASA fotoğrafında, uzay mekiğinin yanında uçarken görülen McCandless belki de dünyanın en tanınmış insanlarından biri" ifadesi yer aldı.

McCandless'ın okul arkadaşı olan Cumhuriyetçi Senatör John McCain, "Bruce'un uzayda rahatlıkla süzüldüğünü gösteren bu kült fotoğraf, Amerikalıların insanın sahip olduğu potansiyelin sınırlarının olmadığına inanmalarına neden oldu" açıklamasında bulundu.

McCandless 8 Haziran 1937'de Massachusetts Eyaleti'nin Boston kentinde dünyaya gelmişti.

McCandless, 1969 yılında aya insanlı ilk uçuşun gerçekleştirildiği Apollo 11 misyonunda, aya ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in merkezle iletişiminin sağlanmasından sorumlu olarak görev yapmıştı.

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