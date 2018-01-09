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09.01.2018 19:55

Uzayda 3 hafta kaldılar: Boyları uzadı

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Uzayda 3 hafta kaldılar: Boyları uzadı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronotun yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaştı.

Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.

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