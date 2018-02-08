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08.02.2018 19:10

Uzaya gönderilen otomobilden sonra Tesla'dan rekor zarar

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Uzaya gönderilen otomobilden sonra Tesla'dan rekor zarar
Elon Musk'ın uzaya gönderdiği SpaceX roketinin ardından Tesla Motors şirketi, şu ana kadarki en yüksek zararını açıkladı.

Tesla Motors, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX önderliğinde geliştirilen roketin uzaya gönderilmesinden bir gün sonra duyurduğu verilerde, şirketin 31 Aralık´ta sona eren dördüncü çeyrek döneminde 675.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

Tesla'nın 2017 yılı tamamındaki zararı ise önceki sene yine 675 milyon dolar olan zararını üçe katlayarak 1.96 milyar dolara ulaştı.

Her iki rakam da şirketin şu ana kadar açıkladığı en yüksek zarar rakamı oldu.

SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden dün uzaya fırlatılmıştı. Rokete Tesla'nın ürettiği ve sürücü koltuğunda astronot giysileri giydirilmiş manken yerleştirilen kırmızı renkli bir otomobil de yüklendiği söylenirken ayrıca aracın radyosunun da David Bowie'nin "Space Oddity" şarkısını çalacağı söylenmişti.

Tesla Motors uzun bir süredir yeni nesil elektrikli arabalar, Model 3 Sedan, yarı kamyonlar ve diğer ürünlerin üretimini finanse ederken, şirketin şu ana kadarki en yüksek zararı 121 milyon dolar olmuştu. Zararın açıklanmasının ardından Tesla Motors, Model 3 Sedan araçlarıyla ilgili hedeflerini de duyurdu. Yeni hedeflere göre şirket, ilk çeyreğin sonuna kadar haftalık 2,500 adet ve ikinci çeyreğin sonuna doğru ise haftalık 5,000 Model 3 Sedan üretmeyi planladığını açıkladı.

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