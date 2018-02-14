Uyuşturucudan kendinden geçen oğlunu dereye attı

İddialara göre, baba ve oğul, birlikte uyuşturucu madde aldı. Uyuşturucu madde alan İbrahim D., kendinden geçti. Bunun üzerine baba D., oğlunu yakınlardaki dereye atarak gitti.

İstanbul Çatalca'da bir hafta önce bulunan kimliği belirsiz cesedin 2 hafta önce kaybolan zihinsel engelli İbrahim D.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada ürperten iddialara ulaşıldı. İddialara göre 28 yaşındaki D. ile babası A. D., uyuşturucu madde aldı. İbrahim D., uyuşturucu nedeniyle kendinden geçti. Oğluyla arası bozuk olan baba oğlunu dereye atarak ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan baba suçlamaları kabul etmedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı, 3 gün önce Kayıplar Büro Amirliği'ne kimliği belirsiz bir ceset fotoğrafı gönderdi. Fotoğraftaki cesedin, 6 Şubat'ta Çatalca Kahramandere Karacaköy Mevkisi'nde bulunduğu belirtiliyordu. Kayıtlara şüpheli ölüm diye geçen olayla ilgili polis araştırma yaptı.



ANNE TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Kayıplar polisi, geçmişe yönelik kayıp başvuruları incelemeye aldı. Araştırmada Çatalca'da 29 Ocak'ta hakkında kayıp başvurusu yapılan İbrahim D. tespit edildi. 28 yaşındaki zihinsel engelli D.'nin, cesedi bulunan kişiye benzemesi üzerine polis harekete geçti. Ceset resimleri anne N. D.'ye gösterildi. Cesedin anne tarafından teşhis edilmesinin ardından polis soruşturma başlattı.



ÜRPERTEN İDDİA

Polise ifade veren anne N. D., oğlunun arasının babası A.D. ile kötü olduğunu söyledi. Oğlunun ölümünde eşinin parmağı olduğunu ileri süren anne D.'nin ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştiren polis ürperten iddialara ulaştı. İddialara göre, baba ve oğul, birlikte uyuşturucu madde aldı. Uyuşturucu madde alan İbrahim D., kendinden geçti. Bunun üzerine baba D., oğlunu yakınlardaki dereye atarak gitti. Bu iddialar üzerine baba gözaltına alındı. Poliste ifade veren baba suçlamaları kabul etmedi. Olayla ilgili çok yönlü çalışma yapılıyor.