Uykusuz'dan KHK ile ilgili dikkat çeken kapak

Uykusuz, KHK'yla eylemlere saldıran sivillere getirilen dokunulmazlıkla ilgili dikkat çekici bir kapak yayınladı.

Uykusuz, KHK'yla eylemlere saldıran sivillere getirilen dokunulmazlıkla ilgili dikkat çekici bir kapak yayınladı.

Mizah dergisi Uykusuz, yeni KHK'da eylemlere müdahale eden sivillere dokunulmazlık zırhı getirilmesini kapağına taşıdı.

Uykusuz, kapağında "696 sayılı KHK ile 'darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği' ileri sürülen sivillerin cezai sorumluluğu kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.

O kapak şu şekilde:



