  • BIST 112.128
  • Altın 158,087
  • Dolar 3,8245
  • Euro 4,5508
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 2 °C
27.12.2017 15:35

Uykusuz'dan KHK ile ilgili dikkat çeken kapak

»
Uykusuz'dan KHK ile ilgili dikkat çeken kapak
Uykusuz, KHK'yla eylemlere saldıran sivillere getirilen dokunulmazlıkla ilgili dikkat çekici bir kapak yayınladı.

Uykusuz, KHK'yla eylemlere saldıran sivillere getirilen dokunulmazlıkla ilgili dikkat çekici bir kapak yayınladı.

Mizah dergisi Uykusuz, yeni KHK'da eylemlere müdahale eden sivillere dokunulmazlık zırhı getirilmesini kapağına taşıdı.

Uykusuz, kapağında "696 sayılı KHK ile 'darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği' ileri sürülen sivillerin cezai sorumluluğu kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.

O kapak şu şekilde: 

uykusuzu.png


 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerinden KHK'lara tepki27 Aralık 2017 Çarşamba 13:19
  • Bakanlık yasakladı! Artık kullanılmayacak27 Aralık 2017 Çarşamba 13:11
  • Milli Piyango bileti alacaklar dikkat27 Aralık 2017 Çarşamba 13:08
  • Başsavcılıktan son dakika Bylock açıklaması27 Aralık 2017 Çarşamba 13:08
  • İstanbul'da okullarda yılbaşı etkinlikleri yasaklandı!27 Aralık 2017 Çarşamba 13:04
  • Yarın seferlere başlayacağı açıklanmıştı ama...27 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  • 50 Yunan saldırıp, Türk denizcileri linç etmek istedi!27 Aralık 2017 Çarşamba 12:57
  • Bakan Soylu'dan 'günübirlik ev' talimatı27 Aralık 2017 Çarşamba 12:55
  • İşte İstanbul’un bir yıllık uyuşturucu bilançosu...27 Aralık 2017 Çarşamba 12:46
  • Uykusuz'dan KHK ile ilgili dikkat çeken kapak27 Aralık 2017 Çarşamba 12:42
    • FOTO GALERİ
    • Hande Yener ve Seren Serengil kavga etti sosyal medya coştu
    • Rihanna'yı kahreden olay
    • Yeni yıl öncesi size özel 9 altın öneri
    VİDEO GALERİ
    • Abla kardeşin yürüme sevinci
    • Bu yavru kediyi görenler gözlerine inanamadı!
    • Rizeli çocuklardan sosyal medyayı sallayan performans
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti