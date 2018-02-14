Uykusuz'dan bomba kapak!

Haftalık mizah dergisi Uykusuz, Diyarbakır'da tecavüz ettikten sonra parasını yağmaladığı mahkemenin ise beraat kararı verdiği olayı kapağına taşıdı.

Diyarbakır'da, evlilik vaadiyle tanıştığı M.D.'nin evine zorla girip, tecavüz ettiği, telefonda cinsel tacizde bulunup, ölümle tehdit ederek parasını yağmaladığı iddia edilen Y.G., 'tecavüz', 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından tarafların birbirini tanıdığı gerekçe gösterilerek beraat etti.

Y.G ifadesinde, tecavüz ettiği M.D'yi tanıdığını ve "karşı tarafın rızasının olduğunu" belirtmişti.

Uykusuz bu haftaki sayısının kapağında, mahkeme salonundaki hakim ve tecavüze uğrayan kişiye yer verdi.

Karikatürde, hakim davacıya kendini 'tanıtıyor...'

İşte o kapak: