Üvey Baba’daki Lamia büyüdü ve evlendi

Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Lamia karakteri ile ünlenen Burçin Abdullah, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Salih Maraş ile evlendi.

Milano’da gerçekleşen nikahın ardından Duamo Katedrali önünde mutluluk pozu verdi. Lamia şimdi ne yapıyor diye merak edenlere de söyleyelim en son Diriliş Ertuğrul dizisinde görüldü. Yani oyuncuğa devam ediyor.