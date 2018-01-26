Üvey Baba’daki Lamia büyüdü ve evlendi

Milano’da gerçekleşen nikahın ardından Duamo Katedrali önünde mutluluk pozu verdi.
Lamia şimdi ne yapıyor diye merak edenlere de söyleyelim en son Diriliş Ertuğrul dizisinde görüldü. Yani oyuncuğa devam ediyor.
Milano’da gerçekleşen nikahın ardından Duamo Katedrali önünde mutluluk pozu verdi.
Lamia şimdi ne yapıyor diye merak edenlere de söyleyelim en son Diriliş Ertuğrul dizisinde görüldü. Yani oyuncuğa devam ediyor.
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