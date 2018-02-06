Utanç listesi'nde yeni gelişme

Utanç listesini ortaya çıkaran personel sürgün edilirken, valiliğin önünü kestiği doktor başhekim iken başhekim yardımcılığına atandı.

İstanbul'da 115 hamile çocuğun adli makamlara bildirilmediği istismar skandalını ortaya çıkaran Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz sürgün edilirken, valiliğin soruşturma izni vermediği doktorun, skandalla ilgili ön incelemeyi yürüten başhekimin yardımcılığına getirildiği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 115 hamile çocuğa ilişkin suçlanan iki kamu görevlisine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz (32), hastaneye 5 aylık süreçte gelen yaşları 18'in altında olan 115 çocuğun hamile olduğunu, kayıtların polise bildirilmediğini saptayıp durumu 3 Ekim günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirmişti.

Başvuru dilekçesinde suçlanan iki kamu görevlisi ile ilgili savcılık soruşturma izni talep etti. İstanbul Valiliği de, İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazarak, şikayete konu iddiaların araştırılması için inceleme yapılmasını istedi. Ön inceleme için Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlit Yurtseven, hastaneye giderek yerinde inceleme yaptı.

Dr. Yurtseven ön incelemeci olarak, şikayeti yapan Nergiz'in yanı sıra suçlanan isimler Başhekim Yardımcısı Dr. Akif Akça (60) ve hastane personeli Nazlıcan Dilber'in ifadelerini aldı. Raporda, suçlanan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş belirtildi. Valilik gelen rapor sonrası 4 Aralık günü söz konusu kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

RAPORDAN 9 GÜN SONRA ATAMA

Valiliğin yazısından 9 gün sonra ise dikkat çekici bir atamanın yapıldığı anlaşıldı. Suçlanan isim Dr. Akif Akça, ön incelemeci olarak görevlendirilen Dr. Mevlit Yurtseven'in başhekim olarak görev yaptığı Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atandı.

Bu arada, valiliğin soruşturma izni vermediği iki kamu görevlisi ile ilgili kararı yapılan itiraz sonrası, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi geçen 25 Ocak'ta iptal etti. İptal kararında, çocuk istismarına yönelik kuvvetli şüphenin bulunduğu belirtildi.