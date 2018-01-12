Usluer: Biz bu şehre borçluyuz

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer geçtiğimiz Aralık ayında yapılan CHP kongrelerinde yeniden seçilen İl Başkanı Sinan Özkar ve ekibini ve Odunpazarı İlçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Akın Sallarel ve ekibini ziyaret etti.

Önce Odunpazarı İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Usluer, Sallarel ve yönetimini tebrik ederek başarılar diledi. Usluer’in gündeminde kömürlü termik santral vardı. Konuyla ilgili siyasi tüm adımları titizlikle izlediğini ve konuya hakim olduğunu ifade eden Usluer, “ Biz bu şehrin seçilmişleri olarak bu şehre borçluyuz. Eskişehir’den altı milletvekili mi var, altısı da bu korkunç santrali durdurmak için harekete geçmeli. Aksi halde bize emanet edilen Eskişehir’den eser kalmayacak. Santralin yapımını durdurmak için bizler elimizden geleni yapacağız bundan şüphe yok fakat öyle bir dönmedeyiz ki ne hak var ne hukuk. Bu santral için hazırlanan ÇED başvuru dosyası da memleketin hali gibi anlamsız! İçinde olması gereken hiçbir veri yok. Bizim gözbebeğimiz Alpu Ovamıza gözünü dikmiş olanlar da bir kere daha düşünsün çünkü bu iş hiç de temiz bir iş değil. Bakın söylüyorum rapor çıkması halinde işin içinden çok daha korkunç şeyler çıkacak. Fakat sizlerle birlikte omuz omuza mücadele edip bu korkunç projeyi geri çektireceğiz” dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade eden Sallarel ve ekibi de bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve konunun yakın takipçisi olduklarını dile getirdi.

Ardından İl Başkanlığını ziyaret eden Usluer Sinan Özkar ve il yönetimini de tebrik ederek başarılar diledi. Şehrin huzuru ve sağlığı için hep birlikte hareket ederek mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Usluer, “Bu konu hayati önem taşıyor. Yarın geç olmadan ciddi ciddi mücadele vermek gerek. Sizlerin de endişelerini görüyorum. Biz bu işe tıpkı referandumdaki gibi dört elle sarılmalı ve projeyi geri çektirmeliyiz” dedi. Alpu’dan, il başkanlığını ziyarete gelen Alpu İlçe Başkanı Özgür Sarı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile de görüşen Usluer, “Sizlerle iletişim haline olalım, sizin için yapabileceğimiz bir şey olursa mutlaka haber verin. Bu sadece Alpu’nun sorunu değil, hatta sadece Eskişehir’in sorunu da değil, bu bizim çevremizdeki illeri de etkileyecek çok büyük bir sorun. Böylesine büyük bir tehlike karşısında biz de güçlü bir duruş sergilemeliyiz. Hepiniz huzursunuz farkındayım. Biz sağlam duralım ve bu kömürlü termik santral belasından kurtulalım” dedi. Alpu il yönetimi de Usluer’e teşekkürlerini sundular ve mücadeleye her zaman hazır olduklarını, Alpu’da kapı kapı gezip santralin zararlarını anlattıklarını ifade ettiler.

Usluer’e ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Özkar da şehrin en önemli meselesinin kömürlü termik santral meselesi olduğunu ve organize olarak çalışılması gerektiğini ifade etti.

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