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16.01.2018 16:20

Üsküdar'da zincirleme kaza: 2 yaralı

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Üsküdar'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da biri ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL, (DHA)  Kaza saat 13.00 sıralarında Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddialara göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyreden araca çarptı.

Kazaya toplam biri  ambulans 5 araç karıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine  haber verdi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile yolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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