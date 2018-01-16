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17.01.2018 00:35

Urla’nın tiyatrosu Toprak Sahne’ye Başarı Emek Ödülü

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Urla’nın tiyatrosu Toprak Sahne’ye Başarı Emek Ödülü
Tiyatro Gazetesi tarafından ulusal bazda düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri bu yıl dördüncü kez dağıtıldı. Urla'nın tiyatro grubu Toprak Sahne Tiyatrosu Başarı Emek ödülüne layık görüldü.

Ulusal bazda bu yıl dördüncü kez düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri dün akşam Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. "4. Anadolu Tiyatro Ödülleri" kapsamında, yıl boyunca gerçekleşen tiyatro çalışmaları, seçici kurul tarafından değerlendirilerek, en etkili tiyatro çalışmaları ve eserleri ödüllendirildi.

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Ödül törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, TOBAV kurucularından sinema ve tiyatro sanatçısı Tamer Levent, İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçışı Mert Turak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sinema ve
tiyatro sanatçısı katıldı. 

 

URLA'NIN GURURU TOPRAK SAHNE'YE BAŞARI EMEK ÖDÜLÜ


2008 yılından bu yana Urla&#39;nın kültür sanat yaşamına önemli katkılar sunan Toprak Sahne Tiyatrosu Başarı Emek Ödülü'nü alkışlar arasında aldı. 4. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, Toprak Sahne'yi düzenlediği tiyatro buluşmaları, Urla’da yürüttükleri tiyatro çalışmaları nedeni ile ‘Başarı Emek Ödülü’ne layık gördü.

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Ödülünü Yedi Bölge oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Zafer Devri Erden'den alan Toprak Sahne Tiyatrosu oyuncuları ayakta alkışlandı. Toprak Sahne kurucularından Onur Çatal konuşmasında "İzmir'in güzel ilçesi Urla'dan hepinize selam getirdik. Bu ödülü 10 yıldır tiyatrosuna sahip çıkan Urla esnafı ve Urla halkı adına alıyoruz. Urla bu ödül senin" dedi. Çatal Tiyatro Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nurhan Uslu ve Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu'ya teşekkürlerini sundu.


Ödül Alan Sanatçıların Tam Listesi

Bennu Yıldırımlar
Yılın ANA’DOLU ÖDÜLÜ

Mustafa Kurt
Yılın Tiyatro Adamı Ödülü

Prof.Dr.Özdemir Nutku
Tüm Zamanlar Tiyatro Adamı Ödülü

Orçun Masatçı
Tüm Zamanlar Tiyatro Hareketi Ödülü

Metin Güler

“Tiyatro Festivali Yapmak Çalıştayı”
Yılın En İyi Tiyatro Hareketi Ödülü

Prof.Dr.Metin Orbay
Sanata Evet Ödülü

Nafiz Gürcali Türk Tiyatrosu /Prizren- Kosova
Uluslararası Tiyatro Ödülü

Sızı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Şehir Tiyatroları
Yılın En İyi Projesi Ödülü

İstanbul Devlet Tiyatrosu
Romeo ve Julıet
Yılın En İyi Prodüksiyonu Ödülü

Çizgi Kukla Tiyatrosu
Yılın En İyi Çocuk Tiyatrosu Ödülü

Turgut Denizer &amp; Ümit Denizer
Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu
Tüm Zamanlar Emek Ödülü

Nedim Saban
Tüm Zamanlar Emek Ödülü

TAKSAV
En İyi Tiyatro Festivali Ödülü

Duygu Çokgezer Görgülü &amp; M. Ümit Görgülü
Yılın Köy Tiyatrosu Ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları
Çocuklar İçin TIR Tiyatrosu
Tiyatro da Sosyal Sorumluluk Ödülü

Mehmet Gönenç
Bergama Belediye Başkanı
Sanat Dostu Belediye Başkan Ödülü

Fatih Bakıcı
Tiyatro da Farkındalık Yaratan
Belediye Başkanı Ödül

Halit Karaata
Yılın Oyun Yazarı Ödülü


Hülya Karakaş
Yılın Oyun Yazarı Ödülü

Gökhan Aktemur
Yılın Dramaturg Ödülü

Hasibe Aygül Özgür
Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü

Mert Turak
Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü

Can Doğan
Darülbedayi İlk Çeyrek
Tiyatro Belgeseli Ödülü

Mesut Irk
Mephisto Alternatif Sahne
Tiyatroya Kazandırılan Sahne Ödülü

Alpay Ekler
Gelenekten Geleceğe Başarı Emek Ödülü

Gizem Kutlu Yıldır
Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Dış İlişkiler- Organizasyon Başarı Ödülü

Mustafa Öztürk
Giresun Belediyesi
En İyi Basın İletişim Ödülü

Yard.Doç. Erbil Göktaş
Yeni Tiyatro Dergisi
Tiyatro Yayıncılığı Emek Ödülü

TRT
Gecenin İçinden
Tüm Zamanlar Radyo Programı Ödülü

Yön Radyo
Tüm Zamanların En İyi Radyo Ödülü

Oylum Talu
Burası Hafta Sonu / Habertürk
En iyi Sanat-Kültür Programı Ödülü

Hayati Asılyazıcı &amp; Gülgün Feyman

Nasıl Yani / Ulusal Kanal
En İyi Sanat-Kültür Programı Ödülü

Büşra Elmaskaya
Genç Başarı Ödülü

Tuncer Candan
Başarı Emek Ödülü

Tuncay Erdemir
Aydın Rotary Kulübü Başkanı
Sanat Dostu Ödülü

Muammer Şahin
Başarı Emek Ödülü

Atilla Özgen
Başarı Emek Ödülü

Yılmaz Tüzün
Başarı Emek Ödülü

Saliha Çandar
Başarı Emek Ödülü

Cemal Şenkal
Başarı Emek Ödülü

Hakan Kurt
Başarı Emek Ödülü

Rıza Gedikoğlu
Başarı Emek Ödülü

Orhan Demir
Başarı Emek Ödülü

Gülbahar Karaduman
Başarı Emek Ödülü

Kımız Bozkır
Başarı Emek Ödülü

İhsan Gümüşten
Başarı Emek Ödülü

Mehmet Murad Korkmaz
Başarı Emek Ödülü


TOPRAK SAHNE TİYATROSU
Başarı Emek Ödülü

Seyfettin Süha Erol
Başarı Emek Ödülü

Şirin Ergüven Hamşioğlu
Başarı EMEK Ödülü

Mehmet Eracar
Başarı Emek Ödülü

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