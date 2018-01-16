Urla’nın tiyatrosu Toprak Sahne’ye Başarı Emek Ödülü

Tiyatro Gazetesi tarafından ulusal bazda düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri bu yıl dördüncü kez dağıtıldı. Urla'nın tiyatro grubu Toprak Sahne Tiyatrosu Başarı Emek ödülüne layık görüldü.

Ulusal bazda bu yıl dördüncü kez düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri dün akşam Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. "4. Anadolu Tiyatro Ödülleri" kapsamında, yıl boyunca gerçekleşen tiyatro çalışmaları, seçici kurul tarafından değerlendirilerek, en etkili tiyatro çalışmaları ve eserleri ödüllendirildi.

Ödül törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, TOBAV kurucularından sinema ve tiyatro sanatçısı Tamer Levent, İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçışı Mert Turak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sinema ve

tiyatro sanatçısı katıldı.

URLA'NIN GURURU TOPRAK SAHNE'YE BAŞARI EMEK ÖDÜLÜ



2008 yılından bu yana Urla'nın kültür sanat yaşamına önemli katkılar sunan Toprak Sahne Tiyatrosu Başarı Emek Ödülü'nü alkışlar arasında aldı. 4. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, Toprak Sahne'yi düzenlediği tiyatro buluşmaları, Urla’da yürüttükleri tiyatro çalışmaları nedeni ile ‘Başarı Emek Ödülü’ne layık gördü.

Ödülünü Yedi Bölge oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Zafer Devri Erden'den alan Toprak Sahne Tiyatrosu oyuncuları ayakta alkışlandı. Toprak Sahne kurucularından Onur Çatal konuşmasında "İzmir'in güzel ilçesi Urla'dan hepinize selam getirdik. Bu ödülü 10 yıldır tiyatrosuna sahip çıkan Urla esnafı ve Urla halkı adına alıyoruz. Urla bu ödül senin" dedi. Çatal Tiyatro Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nurhan Uslu ve Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu'ya teşekkürlerini sundu.



Ödül Alan Sanatçıların Tam Listesi



Bennu Yıldırımlar

Yılın ANA’DOLU ÖDÜLÜ



Mustafa Kurt

Yılın Tiyatro Adamı Ödülü



Prof.Dr.Özdemir Nutku

Tüm Zamanlar Tiyatro Adamı Ödülü



Orçun Masatçı

Tüm Zamanlar Tiyatro Hareketi Ödülü



Metin Güler



“Tiyatro Festivali Yapmak Çalıştayı”

Yılın En İyi Tiyatro Hareketi Ödülü



Prof.Dr.Metin Orbay

Sanata Evet Ödülü



Nafiz Gürcali Türk Tiyatrosu /Prizren- Kosova

Uluslararası Tiyatro Ödülü



Sızı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Şehir Tiyatroları

Yılın En İyi Projesi Ödülü



İstanbul Devlet Tiyatrosu

Romeo ve Julıet

Yılın En İyi Prodüksiyonu Ödülü



Çizgi Kukla Tiyatrosu

Yılın En İyi Çocuk Tiyatrosu Ödülü



Turgut Denizer & Ümit Denizer

Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu

Tüm Zamanlar Emek Ödülü



Nedim Saban

Tüm Zamanlar Emek Ödülü



TAKSAV

En İyi Tiyatro Festivali Ödülü



Duygu Çokgezer Görgülü & M. Ümit Görgülü

Yılın Köy Tiyatrosu Ödülü



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Şehir Tiyatroları

Çocuklar İçin TIR Tiyatrosu

Tiyatro da Sosyal Sorumluluk Ödülü



Mehmet Gönenç

Bergama Belediye Başkanı

Sanat Dostu Belediye Başkan Ödülü



Fatih Bakıcı

Tiyatro da Farkındalık Yaratan

Belediye Başkanı Ödül



Halit Karaata

Yılın Oyun Yazarı Ödülü





Hülya Karakaş

Yılın Oyun Yazarı Ödülü



Gökhan Aktemur

Yılın Dramaturg Ödülü



Hasibe Aygül Özgür

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü



Mert Turak

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü



Can Doğan

Darülbedayi İlk Çeyrek

Tiyatro Belgeseli Ödülü



Mesut Irk

Mephisto Alternatif Sahne

Tiyatroya Kazandırılan Sahne Ödülü



Alpay Ekler

Gelenekten Geleceğe Başarı Emek Ödülü



Gizem Kutlu Yıldır

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Dış İlişkiler- Organizasyon Başarı Ödülü



Mustafa Öztürk

Giresun Belediyesi

En İyi Basın İletişim Ödülü



Yard.Doç. Erbil Göktaş

Yeni Tiyatro Dergisi

Tiyatro Yayıncılığı Emek Ödülü



TRT

Gecenin İçinden

Tüm Zamanlar Radyo Programı Ödülü



Yön Radyo

Tüm Zamanların En İyi Radyo Ödülü



Oylum Talu

Burası Hafta Sonu / Habertürk

En iyi Sanat-Kültür Programı Ödülü



Hayati Asılyazıcı & Gülgün Feyman



Nasıl Yani / Ulusal Kanal

En İyi Sanat-Kültür Programı Ödülü



Büşra Elmaskaya

Genç Başarı Ödülü



Tuncer Candan

Başarı Emek Ödülü



Tuncay Erdemir

Aydın Rotary Kulübü Başkanı

Sanat Dostu Ödülü



Muammer Şahin

Başarı Emek Ödülü



Atilla Özgen

Başarı Emek Ödülü



Yılmaz Tüzün

Başarı Emek Ödülü



Saliha Çandar

Başarı Emek Ödülü



Cemal Şenkal

Başarı Emek Ödülü



Hakan Kurt

Başarı Emek Ödülü



Rıza Gedikoğlu

Başarı Emek Ödülü



Orhan Demir

Başarı Emek Ödülü



Gülbahar Karaduman

Başarı Emek Ödülü



Kımız Bozkır

Başarı Emek Ödülü



İhsan Gümüşten

Başarı Emek Ödülü



Mehmet Murad Korkmaz

Başarı Emek Ödülü





TOPRAK SAHNE TİYATROSU

Başarı Emek Ödülü



Seyfettin Süha Erol

Başarı Emek Ödülü



Şirin Ergüven Hamşioğlu

Başarı EMEK Ödülü



Mehmet Eracar

Başarı Emek Ödülü