Urla’nın tiyatrosu Toprak Sahne’ye Başarı Emek Ödülü

Ulusal bazda bu yıl dördüncü kez düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri dün akşam Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. "4. Anadolu Tiyatro Ödülleri" kapsamında, yıl boyunca gerçekleşen tiyatro çalışmaları, seçici kurul tarafından değerlendirilerek, en etkili tiyatro çalışmaları ve eserleri ödüllendirildi.
Ödül törenine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, TOBAV kurucularından sinema ve tiyatro sanatçısı Tamer Levent, İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçışı Mert Turak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sinema ve
tiyatro sanatçısı katıldı.
URLA'NIN GURURU TOPRAK SAHNE'YE BAŞARI EMEK ÖDÜLÜ
2008 yılından bu yana Urla'nın kültür sanat yaşamına önemli katkılar sunan Toprak Sahne Tiyatrosu Başarı Emek Ödülü'nü alkışlar arasında aldı. 4. Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu, Toprak Sahne'yi düzenlediği tiyatro buluşmaları, Urla’da yürüttükleri tiyatro çalışmaları nedeni ile ‘Başarı Emek Ödülü’ne layık gördü.
Ödülünü Yedi Bölge oyuncuları Genel Sanat Yönetmeni Zafer Devri Erden'den alan Toprak Sahne Tiyatrosu oyuncuları ayakta alkışlandı. Toprak Sahne kurucularından Onur Çatal konuşmasında "İzmir'in güzel ilçesi Urla'dan hepinize selam getirdik. Bu ödülü 10 yıldır tiyatrosuna sahip çıkan Urla esnafı ve Urla halkı adına alıyoruz. Urla bu ödül senin" dedi. Çatal Tiyatro Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nurhan Uslu ve Genel Yayın Yönetmeni Nazif Uslu'ya teşekkürlerini sundu.
Ödül Alan Sanatçıların Tam Listesi
Bennu Yıldırımlar
Yılın ANA’DOLU ÖDÜLÜ
Mustafa Kurt
Yılın Tiyatro Adamı Ödülü
Prof.Dr.Özdemir Nutku
Tüm Zamanlar Tiyatro Adamı Ödülü
Orçun Masatçı
Tüm Zamanlar Tiyatro Hareketi Ödülü
Metin Güler
“Tiyatro Festivali Yapmak Çalıştayı”
Yılın En İyi Tiyatro Hareketi Ödülü
Prof.Dr.Metin Orbay
Sanata Evet Ödülü
Nafiz Gürcali Türk Tiyatrosu /Prizren- Kosova
Uluslararası Tiyatro Ödülü
Sızı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Şehir Tiyatroları
Yılın En İyi Projesi Ödülü
İstanbul Devlet Tiyatrosu
Romeo ve Julıet
Yılın En İyi Prodüksiyonu Ödülü
Çizgi Kukla Tiyatrosu
Yılın En İyi Çocuk Tiyatrosu Ödülü
Turgut Denizer & Ümit Denizer
Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu
Tüm Zamanlar Emek Ödülü
Nedim Saban
Tüm Zamanlar Emek Ödülü
TAKSAV
En İyi Tiyatro Festivali Ödülü
Duygu Çokgezer Görgülü & M. Ümit Görgülü
Yılın Köy Tiyatrosu Ödülü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları
Çocuklar İçin TIR Tiyatrosu
Tiyatro da Sosyal Sorumluluk Ödülü
Mehmet Gönenç
Bergama Belediye Başkanı
Sanat Dostu Belediye Başkan Ödülü
Fatih Bakıcı
Tiyatro da Farkındalık Yaratan
Belediye Başkanı Ödül
Halit Karaata
Yılın Oyun Yazarı Ödülü
Hülya Karakaş
Yılın Oyun Yazarı Ödülü
Gökhan Aktemur
Yılın Dramaturg Ödülü
Hasibe Aygül Özgür
Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü
Mert Turak
Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü
Can Doğan
Darülbedayi İlk Çeyrek
Tiyatro Belgeseli Ödülü
Mesut Irk
Mephisto Alternatif Sahne
Tiyatroya Kazandırılan Sahne Ödülü
Alpay Ekler
Gelenekten Geleceğe Başarı Emek Ödülü
Gizem Kutlu Yıldır
Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Dış İlişkiler- Organizasyon Başarı Ödülü
Mustafa Öztürk
Giresun Belediyesi
En İyi Basın İletişim Ödülü
Yard.Doç. Erbil Göktaş
Yeni Tiyatro Dergisi
Tiyatro Yayıncılığı Emek Ödülü
TRT
Gecenin İçinden
Tüm Zamanlar Radyo Programı Ödülü
Yön Radyo
Tüm Zamanların En İyi Radyo Ödülü
Oylum Talu
Burası Hafta Sonu / Habertürk
En iyi Sanat-Kültür Programı Ödülü
Hayati Asılyazıcı & Gülgün Feyman
Nasıl Yani / Ulusal Kanal
En İyi Sanat-Kültür Programı Ödülü
Büşra Elmaskaya
Genç Başarı Ödülü
Tuncer Candan
Başarı Emek Ödülü
Tuncay Erdemir
Aydın Rotary Kulübü Başkanı
Sanat Dostu Ödülü
Muammer Şahin
Başarı Emek Ödülü
Atilla Özgen
Başarı Emek Ödülü
Yılmaz Tüzün
Başarı Emek Ödülü
Saliha Çandar
Başarı Emek Ödülü
Cemal Şenkal
Başarı Emek Ödülü
Hakan Kurt
Başarı Emek Ödülü
Rıza Gedikoğlu
Başarı Emek Ödülü
Orhan Demir
Başarı Emek Ödülü
Gülbahar Karaduman
Başarı Emek Ödülü
Kımız Bozkır
Başarı Emek Ödülü
İhsan Gümüşten
Başarı Emek Ödülü
Mehmet Murad Korkmaz
Başarı Emek Ödülü
TOPRAK SAHNE TİYATROSU
Başarı Emek Ödülü
Seyfettin Süha Erol
Başarı Emek Ödülü
Şirin Ergüven Hamşioğlu
Başarı EMEK Ödülü
Mehmet Eracar
Başarı Emek Ödülü
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