Ünlülerin Erdoğan sevgisi yarışına Ajda Pekkan da katıldı

Hülya Koçyiğit'in "Bu ülkede herkes fazla özgür" açıklaması sonrası bu kez Ajda Pekkan, Erdoğan'ı "Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider" ifadeleriyle övdü.

Sabah gazetisine röportaj veren Ajda Pekkan, "Dünyadaki haksızlıklara karşı da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider" dedi.

Ajda Pekkan'la yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

"Ekonomide ve siyasette Türkiye yeni bir sürece giriyor. Bu süreç, sizce ülkemize ne gibi katkılar sağlayacak?

Ülkemizin, kurulduğu günden itibaren, bütün engellemelere rağmen hep ileri gittiğini düşünüyorum. Biz ülke ve millet olarak büyük bir azim ve iradeye sahibiz. Bu manada hep optimistim. Bütün evsizlere, bütün gariplere yuva olmuş, yurt olmuş, adaletin, merhametin, muhabbetin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir ülkeyi Allah yalnız bırakmıyor. Her zaman çok daha iyi yerlere gidecek. Milletime, milletimin azmine ve iradesine inanıyorum. İster siyasi, ister iktisadi alanda olsun; hep kendisini ileriye götüren bir milletten bahsediyorum. Siz bu ülkenin geri gittiğini, atalete, zaafa düştüğünü, kararsız kaldığını gördünüz mü hiç? Ben görmedim.

Siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine katılan bir isimsiniz. Sizce Erdoğan nasıl bir lider?

Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğundan daha önemlisi bence nasıl bir insan olduğu. Çünkü ben politik değerlendirme yapacak biri değilim.Bulunduğum konumun da, benden beklenenin de bu olduğunu düşünmüyorum. Ben insanım ve herkesten benimle insani ilişkiler kurmasını beklerim. Erdoğan'a ya da başka bir siyasi lidere baktığım zaman ilk önce onların insani hasletlerini görmeye çalışıyorum. Bir insan olarak kendisine baktığım zaman son derece mütevazı ve samimi bir insan görüyorum. Dünyadaki haksızlıklara karşı da en yüksek sesi Cumhurbaşkanımız çıkarıyor. Her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan bir lider."