  • BIST 113.589
  • Altın 160,963
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,5496
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
11.01.2018 00:40

Ünlülere musallat olan hırsız yakalandı

»
Ünlülere musallat olan hırsız yakalandı
İstanbul'da aralarında şarkıcı Sıla, eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile gazeteci Hasan Cemal'in bulunduğu 44 kişinin evine girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde soygun yapan 'Kaptan' lakaplı hırsız yakalandı.

Hırsızlık yapılan adreslerde parmak izi çalışması yapan polis, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Eldiven kullanmayan ve yüzünü saklamayan şüphelinin 45 yaşındaki Gültekin A. olduğu belirlendi. Hırsızlık yaptığı son adresin yakınlarında günlük kiralık ev tuttuğu tespit edilen Gültekin A. (45) yapılan 8 Ocak’ta yapılan operasyonla gözaltına alındı.

KAPTANDI HIRSIZ OLDU

Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı. Daha önceden boğazda çalışan teknelerde kaptanlık yaptığı için ‘Kaptan’ lakabı ile tanınan Gültekin A.’nın kumar hastalığı yüzünden hırsızlık yaptığı iddia edildi.

2 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞ

Yapılan sorgulamarda, Gültekin A.’nın özellikle ev sahiplerinin tatilde ya da dışarda olduğu anlarda eve girerek hırsızlık yaptığı öğrenildi. Şüphelinin Üsküdar'da M.A. nın evine girerek 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldığı ortaya çıkarken, 25 Temmuz 2017 günü ise Tuzla'da B.B.A. nın evine girerek 50 bin lira para aldığı öğrenildi.

HIRSIZ FİRARİ ÇIKTI

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli Gültekin A. hırsızlık işini yaptıktan sonra günlük kiralık dairelerde kaldığı ve yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı öğrenildi. Ailesiyle ayda bir kere sabit telefonlarla arayarak konuştuğu öğrenilen şüphelinin Haziran ayında Zonguldak Devrek'te Açık Cezaevinden kaçtığı belirlenen şüphelinin hakkında iki yıl kesinleşmiş cezasının olduğu tespit edildi. Hırsızlık zanlısının girdiği bir evde olayı fark eden ev sahibinin, hırsızı kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “28 Şubat davası” o tarihe ertelendi10 Ocak 2018 Çarşamba 21:01
  • Okulda velileri ayaklandıran 'falçata' iddiası10 Ocak 2018 Çarşamba 20:56
  • İstanbul Müftüsü'nden flaş 'buluğ çağı' açıklaması!10 Ocak 2018 Çarşamba 19:45
  • AKP'li yazara metrobüste Davutoğlu gözaltısı10 Ocak 2018 Çarşamba 18:54
  • 4 subay daha "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim oldu10 Ocak 2018 Çarşamba 17:08
  • 101 mahkumun zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı10 Ocak 2018 Çarşamba 15:47
  • Tacizci AKP'li belediye başkanına şok!10 Ocak 2018 Çarşamba 15:10
  • Hasan Ferit Gedik davası 14 Şubat'a ertelendi10 Ocak 2018 Çarşamba 14:39
  • Ünlülerin korkulu rüyası sonunda yakalandı10 Ocak 2018 Çarşamba 14:33
  • İşte jandarmanın yeni kıyafetleri10 Ocak 2018 Çarşamba 13:31
    • FOTO GALERİ
    • Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayalkırıklığına uğrattı
    • Köylüleri azarlayan bakanlık görevlisi açığa alındı
    • "Bahçeli AKP'nin eş genel başkanıdır''
    VİDEO GALERİ
    • Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı tehdit etti!
    • Akif Hamzaçebi: Umutsuz değilim
    • Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti