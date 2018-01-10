Ünlülere musallat olan hırsız yakalandı

İstanbul'da aralarında şarkıcı Sıla, eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile gazeteci Hasan Cemal'in bulunduğu 44 kişinin evine girerek yaklaşık 2 milyon lira değerinde soygun yapan 'Kaptan' lakaplı hırsız yakalandı.

Hırsızlık yapılan adreslerde parmak izi çalışması yapan polis, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Eldiven kullanmayan ve yüzünü saklamayan şüphelinin 45 yaşındaki Gültekin A. olduğu belirlendi. Hırsızlık yaptığı son adresin yakınlarında günlük kiralık ev tuttuğu tespit edilen Gültekin A. (45) yapılan 8 Ocak’ta yapılan operasyonla gözaltına alındı.

KAPTANDI HIRSIZ OLDU

Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı. Daha önceden boğazda çalışan teknelerde kaptanlık yaptığı için ‘Kaptan’ lakabı ile tanınan Gültekin A.’nın kumar hastalığı yüzünden hırsızlık yaptığı iddia edildi.

2 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞ

Yapılan sorgulamarda, Gültekin A.’nın özellikle ev sahiplerinin tatilde ya da dışarda olduğu anlarda eve girerek hırsızlık yaptığı öğrenildi. Şüphelinin Üsküdar'da M.A. nın evine girerek 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldığı ortaya çıkarken, 25 Temmuz 2017 günü ise Tuzla'da B.B.A. nın evine girerek 50 bin lira para aldığı öğrenildi.

HIRSIZ FİRARİ ÇIKTI

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli Gültekin A. hırsızlık işini yaptıktan sonra günlük kiralık dairelerde kaldığı ve yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı öğrenildi. Ailesiyle ayda bir kere sabit telefonlarla arayarak konuştuğu öğrenilen şüphelinin Haziran ayında Zonguldak Devrek'te Açık Cezaevinden kaçtığı belirlenen şüphelinin hakkında iki yıl kesinleşmiş cezasının olduğu tespit edildi. Hırsızlık zanlısının girdiği bir evde olayı fark eden ev sahibinin, hırsızı kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.