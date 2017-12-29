Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!

Posta- 90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başlarında çok sayıda şarkıcının klibine imzasını atan yönetmen Mustafa Mayadağ bu sabah yaşamını yitirdi.
MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?
Yönetmen Mustafa Mayadağ, 1958'de İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi.
Mustafa Mayadağ, İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu.
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