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29.12.2017 12:45

Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!

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Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Geçen yıl geçirdiği beyin kanaması sonucu yatalak olan yönetmen Mustafa Mayadağ, bu sabah İstanbul Tarabya'daki evinde hayatını kaybetti

Posta-  90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başlarında çok sayıda şarkıcının klibine imzasını atan yönetmen Mustafa Mayadağ bu sabah yaşamını yitirdi.

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

Yönetmen Mustafa Mayadağ, 1958'de İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi.

Mustafa  Mayadağ, İzmir Çınarlı Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu.

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