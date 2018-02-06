Ünlü yarışmayla tanınmıştı... Büyük vurgun

İstanbul'da, dansçı Aykan D, çalıştığı Bitcoin şirketini 1 milyon 300 bin TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Aykan D'nin dolandırıcılık olayında birlikte hareket ettiği 2 adamı da yakalandı. Aykan D'nin vurgun parasıyla, bir akrabasının üzerine 500 bin TL'ye lüks cip aldığı belirlendi.

İstanbul'da Bitcoin ticareti yapan bir şirket, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurarak, hesaplardan 1 milyon 300 bin TL çalındığını bildirdi. Başvurunun ardından, Siber polisi, şirketin sistemini inceleme aldı. Yapılan araştırmada, Aykan D'nin yaptığı işlemler şüpheli bulundu.

İddiaya göre, Aykan D. firmanın üst düzey yöneticilerinin şifre bilgilerini ele geçirdi. Aykan D, elde ettiği şifrelerle 2 arkadaşını sisteme üye yaptı. Daha sonra arkadaşlarına bir bankada hesap açtırdı. Bu hesap üzerinden 1,5 milyonluk "Bitcoin" satın almış gibi gösterdi. Ancak bankaya para yatırılmadı.

2 HAFTA BOYUNCA İŞLEM YAPTI

Aykan D., uzak bilgisayarla sisteme bağlantı kurdu. Dikkat çekmemek için 2 hafta boyunca işlem yaptı. Yapılan işlemlerde 200 bin lira kayıp gösterdi. Daha sonra ise 1 milyon 300 bin liralık kripto parayı arkadaşları adına sattı. Paraları arkadaşlarına açtığı hesaba yatırttı. Ardından bankadan çektirdi.

Aykan D., paraların küçük bir kısmını arkadaşlarına verdi. Kendisine aldığı parayla ise bir akrabası adına 500 bin lira ödeyerek lüks bir cip aldı. Cip için oğlu adına plaka aldı.

CİPE DE EL KONULDU

Siber polisi, yapılan tespitlerin ardından operasyon düzenledi. Aykan D. ve 2 adamı gözaltına alındı. Şüphelinin adresindeki aramalarda 680 bin TL para ele geçirildi. Aykan D.'nin akrabası adına aldığı cipe de el konuldu.

Dansçı olan ve grubuyla birlikte 2010 yılında, özel bir kanalda yayınlanan yetenek programına katılan Aykan D., tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.(hürriyet)