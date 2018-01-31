Ünlü sunucu cinsiyet değiştirdi

BELÇİKA’da Flamanca yayın yapan televizyon kanallarından VTM’in tanınmış ekran yüzlerinden Boudewijn Van Spilbeeck medya dünyasında örneğine çok rastlanmayan bir karara imza attı.

Güven ÖZALP/ Hürriyet- Belçikalı erkek gazeteci cinsiyet değiştirerek yaşamını kadın olarak sürdürme kararı aldı.

Yıllardır erkek bedeninde kadın duygularıyla yaşadığını belirten 58 yaşındaki Van Spilbeeck, cinsiyet değişikliğini, “Yarından itibaren adım Bo. Bundan sonra yaşamımı kadın olarak sürdüreceğim” ifadeleriyle başlayan bir bildiriyle duyurdu.

Bir süre önce ekranı erkek olarak bırakan geri döndüğünde ise kadın haliyle izleyicilerin karşısına çıkan Bo, 15 yıl önce bu adımı atmanın eşiğinden döndüğünü belirterek, “Tereddüt ettim çünkü toplumun hazır olmadığını düşündüm. Ailemi, arkadaşlarımı ve işimi kaybetmekten korktum. Arkadaşlarım da bu adımı atmamam yönünde telkinde bulundu” dedi.

Bo, 30 yıldır mutlu olarak nitelediği bir evliliğe sahip ve hâlâ ‘hayatının kadını’ olarak tanımladığı eşiyle birlikte. Bu evlilikten iki çocuğu olan gazetecinin, cinsiyet değiştirmeye cesaret etmesinde 65 yaşındaki eski olimpiyat şampiyonu Bruce Jenner’ın bu yönde adım atması etkili olmuş. Van Spilbeeck, Bruce Jenner’ın Caitlyn Jenner’a dönüşmesinin ardından kendisi için çok geç olmadığını fark etmiş.



58 yaşındaki Boudewijn Van Spilbeeck, bu kararı alırken, ABD'li televizyon yıldızı Caitlyn Jenner'den etkilendiğini belirtti. Kim Kardashian dahil olmak üzere Kardashian kardeşlerin babası olan Bruce Jenner, 65 yaşında cinsiyet değiştirerek Caitlyn Jenner’a dönüşmüştü.



Aldığı kararın eşi, çocukları ve yakın aile çevresi için kolay olmadığını belirten Belçikalı gazeteci, “Bu zorlu yolculuğu iyi bir şekilde tamamlama konusunda kararlıyız” dedi.

Yaklaşık altı aydır hormon tedavisi gören Van Spilbeeck önümüzdeki aylarda ekranlardan uzak kalarak cinsiyet değiştirme sürecini tamamlayacak. Bo’nun bu sürecin ardından 28 yıldır çalıştığı kanaldaki görevini sürdüreceği açıklandı.