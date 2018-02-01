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01.02.2018 14:40

Ünlü şirketten flaş karar

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Ünlü şirketten flaş karar
İngiltere’nin perakende tekstil ve gıda şirketi Marks & Spencer, ülkede 14 mağazasının kapatılmasının planlandığını bildirdi.

İngiltere’nin perakende tekstil ve gıda şirketi Marks & Spencer tarafından yapılan açıklamada İngiltere genelinde toplam 14 mağazanın kapatılmasının planladığı, toplamda 468 çalışanın karardan etkilenebileceği belirtildi.

İlk etapta nisan ayının sonunda altı mağazanın kapatılacağı, çalışanların bir kısmını diğer yakın mağazalarda istihdam edilebileceği bildirildi.

Şirket geçen yılın kasım ayında toplam 30 mağazanın kapatılmasının planladığını bildirmişti.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen M&S Perakende Operasyonları Direktörü Sacha Berendji, "Mağazalar, internet sitemizle birlikte müşteri deneyiminin her zaman gerekli bir unsuru olmaya devam edecek. Doğru yerde doğru hizmeti verdiğimizden emin olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de aralık ayında perakende satışları bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 düşüş kaydetmişti.

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