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13.01.2018 02:05

Ünlü şirket 'yasal seks uygulaması' geliştirdi

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Ünlü şirket 'yasal seks uygulaması' geliştirdi
Hollandalı LegalThings şirketi, tüm dünyayı kasıp kavuran taciz ve tecavüz suçlamalarının ardından, cinsel aktivite için partnerin onayını almayı öngören ve ilişkiyi yasallaştıran ‘LegalFling' isimli bir uygulama geliştirdi.

Hollandalı LegalThings şirketi, Hollywood'daki taciz skandalı ve sosyal medyada başlayıp kişilerin uğradığı saldırıları açıkladığı #MeToo (Ben de) hareketinin ardından cinselliğin güvenli ve eğlenceli olması düşüncesinden yola çıkarak insanların seks için açık ve resmi onay vermesini sağlayacak yeni bir uygulama geliştirdi.

Şirketin piyasaya sürmeyi planladığını duyurduğu ‘LegalFling' isimli uygulama ile kullanıcı bir başka kullanıcı ile iletişim kurmaya başlamadan önce karşısındakinin profiline göre bazı konuları kabul edip etmediğini belirtiyor.

​Uygulamada kullanıcılara seks yapmak isteyip istemediği ya da cinsel tercihi gibi sorular yöneltiliyor. İletişim kurmak isteyen kullanıcı bu yönde bir onay verdiğinde cevap sistem üzerinde kaydediliyor ve bir daha değiştirilemiyor. Böylelikle de uygulama üzerinden kullanıcılar birbirlerine karşı yasal bir onay vermiş oluyor ve kurallara uyma durumu hukuki sorumluluk haline geliyor.

Uygulamanın geliştiricilerine göre, bu sayede cinsel birliktelik öncesinde kişilerin rızasının alınması ve her türden ilişkinin korunması amaçlanıyor.

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