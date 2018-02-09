Ünlü şirket Türkiye'yi haritadan sildi

Alman lastik firması Continental, internet sitesinde de yer alan son yayınladığı reklam filminde görünen haritada Türkiye görünmüyor. Şirketin kullandığı haritada Türkiye'nin bulunduğu yerde Akdeniz görünüyor.

Dünyaca ünlü Alman lastik firması Continental, son yayınladığı reklam filminde yer alan haritadan Türkiye'yi sildi. Türkiye’nin sınırlarının büyük bir bölümünü kaldırıp, tüm bölgeyi deniz olarak gösteren Continental'ın hangi sebeple böyle bir şey yaptığı bilinmiyor.

Powertraing isimli teknolojinin tanıtım videosunda yer alan haritada, diğer tüm ülkeler görünürken Türkiye yerinde Akdeniz görünüyor.Harita üzerinde Powertrain’in aktif olarak bulunduğu ülkeler gösteriliyor. Bu ülkelerin gösterildiği sırada ise harita görünüyor.

CONTİNENAL ÖZÜR DİLEDİ

Continental’dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz.