Ünlü şarkıcıyı kaçırma planları yapan suç makinesi son anda yakalandı!

Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey'i Orlando konseri sırasında silah zoruyla kaçırma planları yapan suç makinesi Michael Hunt polise gelen ihbar sonucu yakalandı.

32 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey geçtiğimiz cumartesi günü Orlando'daki Amway Arena'da vereceği konserden bir gün önce hayatının şokunu yaşadı.

Lana Del Rey'i takip eden 43 yaşındaki Michael Hunt, Amway Arena'dan bir blok ötede polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gelen güvenilir bir ihbarı değerlendiren Orlando polisi Michael Hunt'un yakalandığında cebinde bir bıçak ve Lana Del Rey'in bir gün sonra vereceği konserine bilet olduğunu açıkladı.

Polis yaptığı açıklamada Hunt'un gerçek adı Elizabeth Grant olan Lana Del Rey ile temas kuramadan yakalandığını açıkladı.

Michael Hunt'un Facebook hesabında Lana Del Rey ile ilgili yazılar ve videolar ortaya çıktı. Sanatçıdan 'kraliçe' olarak bahseden Hunt, "Cuma günü kraliçemi göreceğim ve o günden sonra kararlarımız bir olacak." yazmış. Hunt bir başka Facebook paylaşımında ise ünlü sanatçıyla birlikte olmaktan bahsetmiş:

"Büyük ihtimalle turnesini beraber sona erdireceğiz, dans edip konuşacağız ve birlikte neler yapabileceğimizi düşüneceğiz."

Uyuşturucudan şiddete kadar toplam 61 cezası bulunan Michael Hunt'ın 5 kez hapse girdiği açıklandı.

LA to the Moon turnesinde olan Lana Del Rey geçtiğimiz cumartesi günü izleyicilerine Twitter'dan teşekkür etti:

"Orlando! Fort Lauderdale! Miami! Geldiğiniz, şovumu daha da çılgın bir hale soktuğunuz ve yüksek enerjiniz için teşekkür ederim."

Sanatçı bir sonraki durağının Georgia, Atlanta olacağını açıkladı.