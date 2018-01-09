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10.01.2018 00:00

Ünlü şarkıcının fotoğrafıyla dolandırıcılık yapmışlar

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Ünlü şarkıcının fotoğrafıyla dolandırıcılık yapmışlar
Küstüm şarkısıyla milyonların gönlüne taht kuran Latif Doğan’ın ismi Esenyurt’ta ev satmak bahanesiyle insanların parasını aldığı iddia edilen bir gayrimenkul şirketiyle anıldı.

Hafta içi her gün 13:00’da Star’da ekrana gelen Balçiçek İlter’le Olay Yeri programı günlerdir ev sahibi olma hayalleri suya düşen mağdurları konuk alıyor.

İddialara göre gayrimenkul şirketi ünlü şarkıcılar Latif Doğan ve Hasan Yılmaz’ın ismini kullanarak reklam yaptı.

LATİF DOĞAN DOLANDIRICILIK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Ünlü şarkıcı Latif Doğan canlı yayına telefonla bağlanarak, üç-dört ay önce gayrimenkul şirketinin kendileriyle çalışmak istediğini söyledi.

Şarkıcı, firma yetkilileriyle yaptıkları toplantıda çekilen fotoğraflarının reklam amaçlı kullandığını ifade etti.

Salla şarkısıyla dinleyenlerle buluşan Hasan Yılmaz ise sponsorluk karşılığında gayrimenkul şirketinin sahibi Selçuk Bey’le anlaştığını, parasını alamadığı için hukuki yollara başvurduğunu söyledi.

medya faresi

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