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07.02.2018 02:05

Ünlü şarkıcı üçüncü eşinden beş dakikada boşandı!

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Ünlü şarkıcı üçüncü eşinden beş dakikada boşandı!
Şarkıcı Nez, üçüncü evliliğini yaptığı Eylem Server Ünüvar’dan anlaşmalı olarak boşandı.

Habertürk’ün haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen boşanma davasına avukatlarıyla katılan çiftin evliliği 5 dakika süren duruşmanın ardından bitti. Nez ile Eylem Server Ünüvar, 2016 yılında evlenmişti.

Çiftin yaşadıkları şiddetli bir kıskançlık kavgası sonucu yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Üçüncü evliliği de hüsranla biten Nez, eşine ait tüm fotoğrafları instagram hesabından kaldırdı. Nez ile Eylem Server Ünüvar, evlendikten sonra İngiltere’de yaşamaya başlamıştı...

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